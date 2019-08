Bond 25: No Time To Die, la sinossi ufficiale del film!

Il teaser di Bond 25 ha svelato che il titolo del film sarà No Time To Die e online è stata ora rivelata la sinossi ufficiale del film.

Bond 25 si intitolerà No Time to Die e online è stata condivisa la sinossi ufficiale dell'atteso capitolo inedito del franchise cinematografico con protagonista Daniel Craig.

Il film, di cui è stato diffuso il primo teaser di Bond 25, arriverà nei cinema l'8 aprile 2020 e le riprese sono attualmente in corso a Londra dopo aver girato alcune sequenze in Giamaica.

La sinossi ufficiale di Bond 25 - No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga con protagonista Daniel Craig, anticipa: "Bond ha lasciato l'attività come agente segreto e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace ha però vita breve quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta da lui e gli chiede aiuto. La missione di salvare uno scienziato che è stato rapito si rivela ben più insidiosa rispetto a quanto previsto, e porta Bond sulle tracce di un misterioso villain armato con una nuova tecnologia pericolosa.

Fukunaga ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge.

Nel cast di No Time To Die ci saranno Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, e Billy Magnussen. Tra gli interpreti ci sarà anche Christoph Waltz, interprete del malvagio Blofeld.