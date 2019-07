Bond 25 a Matera: riprese al via a breve

Bond 25 arriverà a Matera molto presto: la notizia delle riprese nella Città dei Sassi era stata già diffusa in primavera, ma ora arriva l'informazione che tutti i fan italiani dell'agente segreto più famoso al mondo aspettavano da tempo, le date.

Daniel Craig, Rami Malek, Cary Fukunaga e il resto di cast e crew arriveranno a Matera verso la metà di agosto, come è stato confermato oggi durante la conferenza stampa che si è tenuta nella città lucana alla presenza, tra gli altri, del location manager del film Robin Melville, del sindaco materano Raffaello De Ruggieri, del produttore Enzo Sisti e del direttore della Lucana Film Commission Paride Leporace. Nelle riprese italiane del nuovo capitolo di 007 saranno impiegate oltre 400 persone per l'organizzazione e circa 800 comparse, per cui il casting comincerà nei prossimi giorni. Le strutture ricettive coinvolte saranno un centinaio, per un totale di 12 milioni di euro di investimento sulla Capitale europea della cultura 2019.

Tra le location interessate ci sarà naturalmente il Parco rupestre, patrimonio dell'Unesco dal 1993, e, come la produzione ha assicurato, le riprese si svolgeranno nel massimo rispetto dei luoghi e della loro importanza storico-artistica. Durante la conferenza stampa è stato chiesto a Robin Melville come mai avesse scelto proprio Matera e la sua risposta: "abbiamo deciso per Matera perchè è Matera! La sceneggiatura prevedeva delle scene girate in Italia e abbiamo scelto questa città perchè è unica. Se ne conoscete altre così, non ditemelo" ha poi scherzato.

La Città dei Sassi non sarà l'unico set italiano del nuovo Bond ancora senza nome ufficiale: nel corso delle 4 settimane di riprese nel nostro Paese, la produzione si sposterà prima a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, per poi tornare in Basilicata nella suggestiva Maratea. Il primo ciak ufficiale per quelle che, una volta completata la post-produzione, dovrebbero diventare le scene iniziali di Bond 25, sarà battuto indicativamente nella settimana successiva al ferragosto. Quando sarà possibile, poi, ammirare la bellezza del nostro meridione a far da sfondo alle acrobazie di Daniel Craig? Senza ulteriori intoppi, l'arrivo al cinema è previsto per aprile 2020.