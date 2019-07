Bond 25: Grace Jones ha abbandonato il set del nuovo 007!

La maledizione di Bond 25 continua: Grace Jones ha abbandonato il set in malo modo dopo soli pochi minuti dal suo arrivo, come ha riportato l'inglese The Sun.

La diva, 70 anni, aveva già recitato in un film di 007: nel 1985, in 007 - Bersaglio mobile, Grace Jones aveva interpretato la cattiva May Day. Così i produttori avevano pensato a un cameo nel prossimo capitolo della saga come omaggio a lei e come divertissement per il pubblico. Peccato che la cosa non andrà in porto perchè la Jones, dopo essere arrivata sul set e aver scoperto il numero delle sue battute è andata via furiosa. Il motivo? Si è sentita letteralmente insultata per quanto fosse piccola e insignificante la sua parte in Bond 25.

I produttori dal canto loro si sono detti frustrati per l'accaduto e indispettiti dall'aver perso tempo e soldi per la migliore accoglienza possibile. Al momento la produzione ha rifiutato qualunque dichiarazione, ma una fonte interna ha spifferato che: "Ovviamente lei ha una certa reputazione, quindi hanno tirato fuori il tappeto rosso per il suo arrivo, per farla sentire la benvenuta. Ma Grace si aspettava di interpretare un personaggio più importante nel film e ha preso piuttosto male il fatto che fosse solo un cameo. Così la sua visita al set di Bond 25 è durata meno di un martini".

Annunciato ad aprile, il cameo di Grace Jones avrebbe visto l'arista faccia a faccia con James Bond (Daniel Craig), ma evidentemente è destinato ad essere solo uno dei tanti episodi sfortunati che stanno costellando il difficoltoso cammino del film, dall'incendio, all'infortunio di Craig fino al recente arresto. Nonostante tutto, la produzione è ancora fiduciosa che Bond 25 - di cui oggi sono state diffuse le prime foto ufficiali - possa arrivare nei cinema di tutto il mondo ad aprile 2020.