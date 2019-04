Bond 25 ha svelato il cast: Rami Malek ci sarà!

Bond 25 ha finalmente svelato il suo cast ufficiale in cui spicca il nome di Rami Malek, attesissimo villain del prossimo 007. I nomi sono stati appena annunciati dalla casa di produzione MGM in live streaming. Per rivelare qualche dettaglio in più del nuovo 007 è stata scelta una delle location più iconiche della saga, la Giamaica, non solo scelta dallo stesso Ian Fleming come buen retiro per scrivere i romanzi dedicati a James Bond, ma apparsa in diversi racconti e film: Agente 007 - Licenza di uccidere, Vivi e lascia morire, L'uomo dalla pistola d'oro.

Confermata, dunque, la presenza di Rami Malek, dopo gli insistenti rumor delle scorse settimane. L'attore non era presente in Giamaica con i colleghi perchè impegnato nelle riprese di Mr. Robot ma presente in collegamento da New York. Il vincitore dell'Oscar per Bohemian Rhapsody si è detto assolutamente onorato e ansioso per la nuova avventura. Insieme a lui ci sarà naturalmente Daniel Craig, alla sua ultima prova come James Bond (la prima volta ben 14 anni fa, in Casino Royale),Léa Seydoux, Bond Girl del capitolo precedente, 007 Spectre, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, oltre alle altre due Bond Girl, Ana de Armas e Lashana Lynch. Tra le new entry troviamo anche Dali Benssalah, David Dencik e Billy Magnussen, mentre sono stati confermati Rory Kinnea, Naomie Harris e Jeffrey Wright.

Spectre: l'attrice Léa Seydoux interpreta Madeline

La regia è stata affidata a Cary Fukunaga, subentrato dopo la rinuncia di Danny Boyle, mentre la sceneggiatura è stata scritta dalla creatrice di Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis, Robert Wade e Scott Z. Burns. Le riprese di Bond 25 interesseranno diverse location, come confermato durante il collegamento: se la produzione è partita dalla Norvegia e dal Regno Unito, all'inizio del mese Fukunaga ha fatto dei sopralluoghi a Matera dove, secondo Variety, sarà girata la tradizionale scena pre-credits. Dovrebbero essere in corso in questi giorni le riprese in Giamaica. Bond 25, che non ha ancora un titolo nè una sinossi ufficiali (ma Barbara Broccoli ha "spoilerato" che all'inizio del film James Bond sarà "in pensione"), arriverà in sala l'8 aprile 2020.