Bombshell - La voce dello scandalo sarà il film d'apertura del Bif&st 2020

Sarà Bombshell - La voce dello scandalo, il film con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie ad aprire, il 21 marzo, l'undicesima edizione del Bif&st 2020. Il festival, quest'anno dedicato a Mario Monicelli, si svolgerà a Bari dal 21 al 28 marzo e ospiterà l'anteprima italiana del film di Jay Roach al Teatro Petruzzelli, nella sezione Anteprime Internazionali.

Bombshell: un primo piano di Margot Robbie

Basato su fatti realmente accaduti, Bombshell - La voce dello scandalo la voce dello scandalo racconta l'incredibile storia delle donne che hanno spodestato l'uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne, molto differenti tra loro, che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato.

Protagonisti del film sono il premio Oscar Charlize Theron, il premio Oscar Nicole Kidman, il candidato Oscar® John Lithgow e la candidata Oscar Margot Robbie. È diretto dal vincitore del premio Emmy Jay Roach ed è sceneggiato dal premio Oscar Charles Randolph.

Bombshell - La voce dello scandalo la voce dello scandalo è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, e sarà in sala dal 26 marzo con 01 Distribution.