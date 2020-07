Bombshell, Il principe dimenticato e La sfida delle mogli: una seconda vita in blu-ray

La mancata uscita nelle sale per il lockdown, la visibilità solo in streaming, adesso finalmente l'approdo in homevideo. Grazie al blu-ray, si possono riscoprire Bombshell - la voce dello scandalo, Il principe dimenticato e La sfida delle mogli.

Bombshell - La voce dello scandalo: Charlize Theron e Liv Hewson in una scena del film

Tutto quello che è successo a marzo e aprile, come noto, ha sconquassato il mondo del cinema e le uscite dei film previste per quel periodo. E purtroppo gli effetti si sentono ancora e il ritorno alla regolarità non è vicinissimo. Tutto questo ha portato a uno strano destino per i film che erano programmati per uscire in quei mesi. Ebbene quelle opere, fatte uscire all'epoca in streaming, sono riapparsi nelle poche sale aperte a luglio, ma nel frattempo sono anche già uscite in homevideo, dove sperano di ritrovare quella visibilità che tanti ostacoli ha incontrato finora.

Il principe dimenticato: una scena con Omar Sy

In particolare questo destino ha accomunato anche tre titoli ora usciti in homevideo per Eagle Pictures (due di essi al cinema sono distribuiti da 01 Distribution). Si tratta di Bombshell - La voce dello scandalo, Il principe dimenticato e La sfida delle mogli. Tre titoli molto diversi, che meritano comunque di essere riscoperti anche grazie alle edizioni combo (contenenti i blu-ray e i DVD) che ora andiamo ad analizzare, sperando di ridare un po' di visibilità a film ancora troppo nascosti.

Bombshell - La voce dello scandalo: bel video per i segreti di Fox News

Bombshell - La voce dello scandalo, diretto da Jay Roach, è la ricostruzione dello scandalo sessuale che nel 2016 sconvolse l'America e in particolare l'impero mediatico di Fox News. Un gruppo di donne del network decise infatti di denunciare il cinico capo della rete Roger Ailes (intepretato da John Lithgow) per il suo comportamento sessista nei confronti delle donne. Nel film un super cast visto che nei panni delle tre protagoniste ci sono Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie.

Bombshell - La voce dello scandalo: Nicole Kidman in una scena del film

Bombshell - La voce dello scandalo è proposto da Eagle Pictures nell'ormai classica edizione combo (Bluray e DVD). Sul piano tecnico il blu-ray offre un video meraviglioso, caratterizzato da un croma vivacissimo con colori forti e brillanti (basta notare gli abiti delle giornaliste e gli studi televisivi) e da un dettaglio molto elevato (il trucco sulle attrici, i particolari degli stessi studi), che beneficia del look esuberante del film. Il quadro è più morbido solamente in qualche scena più scura, ma i dettagli emergono bene dalle ombre. Per l'audio il blu-ray offre le tracce DTS HD 5.1 sia italiana che originale: non c'è molta azione, ma l'atmosfera elettrica degli studi tv è resa con un buon utilizzo dei diffusori e dell'asse posteriore, anche se il sub fa fatica a trovare spazio. Unica delusione gli extra: non c'è nulla. Eppure l'argomento meritava un approfondimento.

Bombshell - La voce dello scandalo: Charlize Theron e John Lithgow in una scena del film

Il principe dimenticato: un video da favola per il mondo delle favole

Particolare rammarico per il mancato approdo in sala c'è per Il principe dimenticato, classica avventura per ragazzi di quelle spettacolari che la visione al cinema avrebbe esaltato. Tanto più che qui c'è la firma di Michel Hazanavicius, una star come Omar Sy e la sempre affascinante Bérénice Bejo. Un papà single riesce a far addormentare sua figlia ogni sera con una storia, portandola in un posto immaginario, in pratica uno studio cinematografico fantasmagorico e colorato dove le loro avventure e favole diventano realtà, e dove lui è un Principe Azzurro. Ma quando la bimba cresce, quel mondo interessa sempre meno e non può che spegnersi.

Il principe dimenticato: Omar Sy in una foto del film

Anche per Il principe dimenticato consueta edizione combo targata Eagle con blu-ray e DVD. Il dischetto in alta definizione rende giustizia agli effetti visivi di quella parte del film che si svolge nel mondo delle favole: colori sgargianti, tonalità accese, costumi ben dettagliati caratterizzano un video molto piacevole, solo a tratti più morbido in qualche scena. Nella "realtà" il quadro è più sobrio, ma sempre compatto e ben definito. Notevole anche l'audio in DTS HD Master Audio 5.1, presente nelle tracce italiana e francese: proprio quei momenti più movimentati dello studio cinematografico sono ben catturati dai diffusori e denotano una certa effervescenza dell'asse posteriore, puntuale a replicare gli effetti sonoro. Forse manca un pizzico di maggior energia nei bassi, ma l'ascolto resta molto piacevole. Purtroppo anche qui non è presente nessun contenuto speciale.

Il principe dimenticato: una scena del film con Omar Sy

La sfida delle mogli: un buon audio per i cori delle Military Wives

Ne La sfida delle mogli, che era stato presentato anche al Festa del cinema di Roma nel 2019, Peter Cattaneo tende a replicare lo stesso suo schema di Full Monty: qui si basa sulla reale vicenda delle cosiddette military wives, mogli di militari in missione che, come attività per evadere dalla tensione, hanno formato cori musicali di successo, che hanno scalato le classifiche con cover di classici. Protagoniste Kristin Scott Thomas e Sharon Horgan.

La sfida delle mogli: Kristin Scott Thomas in una sequenza

Edizione combo anche per La sfida delle mogli con Blu-ray e DVD all'interno. Il dischetto in alta definizione presenta un video di ottima qualità, che beneficia anche di una fotografia luminosa senza particolari sequenze problematiche. Il risultato è un dettaglio sempre affilato, sia sui primi piani che nei fondali, con un croma con tipiche tonalità calde da commedia. L'audio in DTS HD Master Audio 5.1 (sul DVD ovviamente c'è solo il Dolby digital 5.1) non ha molte occasioni per farsi sentire, ma oltre a dialoghi chiari e puliti, offre un buon coinvolgimento nei momenti canori, sia nei primi dove le protagoniste sono più impacciate, fino alla notevole performance finale, con un suggestivo utilizzo dei diffusori nell'esibizione al teatro. Purtroppo gli extra sono totalmente assenti.