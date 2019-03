Bohemian Rhapsody è il decimo incasso italiano di sempre. Il biopic sul leader dei Queen Freddie Mercury scala la classifica dei migliori incassi italiani di tutti tempi e supera Il codice Da Vinci con 28.758.161 euro piazzandosi alle spalle del cartoon L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri.

Tutti pazzi per i Queen, anche l'Academy. Su cinque candidature, Bohemian Rhapsody ha conquistato quattro Oscar compreso l'Oscar il miglior attore protagonista andato a Rami Malek per la sua mimetica performance nel ruolo di Freddie Mercury.

Nel mondo, finora Bohemian Rhapsody ha incassato 870 milioni di dollari. In questo mese il biopic musicale uscirà anche sul mercato cinese, anche se in versione censurata per via delle regole restrittive sulla rappresentazione dell'omosessualità in Cina.

Bohemian Rhapsody è stato il film più visto in Italia del 2018. Oltre a Rami Malek, nel cast troviamo Gwilym Lee, Ben Hardy, e Joseph Mazzello nei panni dei Queen. Con loro Lucy Boynton, Aiden Gillen, Tom Hollander e Mike Myers. Qui potete leggere la nostra recensione di Bohemian Rhapsody, biopic musicale dedicato alla vita di Freddie Mercury.

