Bohemian Rhapsody: trama e cast del film su Freddie Mercury, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1, in prima serata, va in onda Bohemian Rhapsody. Il film su Freddie Mercury, vincitore di quattro premi Oscar, ripercorre vita, arte e imprese del leader dei Queen, gruppo fra i più popolari e acclamati del secolo scorso, in Gran Bretagna e in tutto il mondo. Il film racconta i primi quindici anni di carriera della band, dalla loro formazione nel 1970 fino all'esibizione del 1985 durante il Live Aid londinese

Bohemian Rhapsody: Rami Malek in una foto del film

La Trama di Bohemian Rhapsody

Diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher, Bohemian Rhapsody viaggia sulle note dei capolavori del gruppo rock nato negli anni 70 e ne ripercorre i primi quindici anni di attività, tra la creazione di grandi successi fino alla storica esibizione al concerto Live Aid 1985, una delle performance più potenti della storia del rock. Il carisma e le fragilità di Freddie Mercury vivono nell'eccellente interpretazione di Rami Malek.

Cast e personaggi

Bohemian Rhapsody, qui trovate la nostra recensione del film, ha vinto 4 premi Oscar: Miglior attore protagonista a Rami Malek, Miglior montaggio a John Ottman, Miglior sonoro a Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali e Miglior montaggio sonoro a John Warhurst e Nina Hartstone.