Oscar 2019: Rami Malek ritira il premio per Miglior Attore e poi cade dal palco!

Nottata degli Oscar 2019 piena di emozioni per Rami Malek: la star di Bohemian Rhapsody ha trionfato nella serata portandosi a casa la statuetta come miglior attore per il ruolo di Freddie Mercury. Non contento, il suo bacio appassionato alla fidanzata Lucy Boynton, co-star in Bohemian Rhapsody, è stato ritwittato da centinaia di spettatori diventando ben presto virale, ma non finisce qui. Dopo un emozionante discorso di ringraziamento, Malek è caduto rovinosamente dal palco degli Oscar ed è stato costretto a sottoporsi alle cure dei paramedici.

Agli Oscar 2019 Rami Malek, star di Bohemian Rhapsody, ha battuto i colleghi Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star Is Born), Viggo Mortensen (Green Book) e Willem Dafoe (Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità). Dopo aver ringraziato la madre e il padre defunto ("Mio padre non ha potuto vedere niente di tutto questo, ma credo che stia guardandomi proprio ora dall'alto"), l'Academy, i Queen e tutti coloro che hanno creduto in lui, Rami Malek ha ricordato: "Sono il figlio di immigrati dall'Egitto. Sono un americano di prima generazione" e ha lanciato un appello a favore della diversità nella narrazione cinematografica: "Abbiamo fatto un film su un uomo gay, un immigrato che ha vissuto la sua vita senza chiedere scusa a nessuno, e il fatto che io sto celebrando la sua storia stasera è la prova che desideriamo racconti come questo".

L'ultima parte del discorso agli Oscar 2019 è dedicata alla fidanzata Lucy Boynton, interprete di Mary Austin in Bohemian Rhaposdy: "Lucy, sei il cuore di questo film. Hai un talento immenso. Hai catturato il mio cuore. Grazie di tutto".

Troppa emozione deve aver giocato un brutto scherzo all'attore premio Oscar. Dopo la fine del suo discorso, mentre scendeva dal palco del Dolby Theatre, Rami Malek è scivolato cadendo dal palco rovinosamente ed è stato prontamente soccorso dai paramedici presenti in sala senza per fortuna riportare ferite.

Rami Malek, best actor winner, treated by paramedics after fall at Oscars https://t.co/XFZPq1jHk5 pic.twitter.com/vSHb7xM5r3 — Covensure Brokerage (@CovensureLLC) 25 febbraio 2019

Rami Malek surrounded by medics after fall at #theOscarshttps://t.co/4Qy008eyeQ pic.twitter.com/eDURm1gKNN — The Scottish Sun (@ScottishSun) 25 febbraio 2019

rami malek



the first non-white actor



to win an oscar



and first ever



to fall off the oscars stage



i stan pic.twitter.com/xtkLgh04zN — ‏ً (@gracefulmercury) 25 febbraio 2019

