Bohemian Rhapsody, Adam Lambert: "Ecco perché non ho interpretato Freddie Mercury"

Adam Lambert ha spiegato in una recente intervista perché non ha preso in considerazione l'ipotesi di interpretare Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Il cantante, che si è esibito varie volte coi Queen fin dal 2011, compresa la performance rock che ha inaugurato gli Oscar 2019, ha ammesso di non ritenersi adatto al ruolo.

Parlando con Entertainment Tonight, Adam Lambert ha spiegato: "Non somiglio a Freddie. Non ho la voce di Freddie. Somiglio a me stesso."

Adam Lambert ha partecipato a Bohemian Rhapsody in una comparsata, ma ritiene che la scelta più adatta per il ruolo del leader dei Queen sia stata quella di Rami Malek, premiato con l'Oscar per la sua performance: "Rami è fantastico. E' un grande attore. Da ciò che ho capito, hanno usato alcuni brani registrati in studio da Freddie e Marc Martel, che è un imitatore di Freddie Mercury, per le performance canore. Il lavoro è stato ricreare Freddie, non avrei potuto farlo io".

Il lavoro di Rami Malek è stato ampiamente apprezzato dalla critica, l'attore ha conquistato l'Oscar come miglior Attore Protagonista, preceduto dal Golden Globe e dal BAFTA. Bohemian Rhapsody ha ottenuto in tutto quattro Oscar, compresi quelli per il Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro. Qui potete leggere le curiosità sulla genesi di Bohemian Rhapsody.

