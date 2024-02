Argylle - La super spia: la spiegazione della scena post-credits, cosa significa per il futuro del franchise?

Se avete visto al cinema Argylle - La super spia, che ha debuttato ieri nelle sale italiane, saprete anche che la scena post-credits rivela un clamoroso plot-twist all'intera storia narrata fino a quel momento.

ATTENZIONE SPOILER, non procedete nella lettura di questo articolo poiché sono presenti riferimenti al finale di Argylle - La super spia.

La nuova spy-comedy con Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell e Henry Cavill è stato presentato come l'inizio di qualcosa di enorme. Il regista Matthew Vaughn aveva già lanciato con successo il franchise di Kingsman 10 anni fa, e fin dall'inizio si era detto che Argylle avrebbe potuto essere l'inizio di un'altra grande serie.

Questo ha portato molti a ipotizzare l'arrivo di prequel, sequel o crossover, scatenando l'interesse per il modo in cui i colpi di scena del finale di Argylle avrebbero potuto spianare la strada a queste iniziative future.

Uno dei modi più importanti in cui Hollywood tende a impostare il futuro dei franchise è con le scene post-credits. Matthew Vaughn aveva già utilizzato questa tattica in passato, in particolare con la scioccante scena post-credits di The King's Man - Le origini, ma la scena dopo i titoli di coda di Argylle è, se possibile, ancora più assurda.

Cosa rivela la scena post-credits di Argylle?

La grande rivelazione nella scena dei titoli di coda è la conferma che Argylle e Kingsman sono ambientati nello stesso universo. La scena si svolge 20 anni prima degli eventi principali del film. Un giovane Aubrey Argylle, interpretato dalla star di Enola Holmes Louis Partridge, entra in un bar che ha un nome familiare per l'universo dei film di spionaggio di Vaughn. Il bar in questione si chiama The King's Man. Il giovane Argylle si reca nel locale per ritirare un pacco, che si rivela poi essere una pistola.

Nei film di Kingsman: Secret Service non è mai stato mostrato questo bar, poiché le sue attività provengono principalmente dalle sartorie di abiti. La scena dei titoli di coda di Argylle dimostra che l'organizzazione ha più coperture di quanto si sapesse in precedenza.

La presenza del bar The King's Man conferma poi il crossover tra Argylle e Kingsman. Si tratta anche di un collegamento diretto con il film del 2021 The King's Man, che condivide lo stesso titolo.

Argylle, il nuovo film con Bryce Dallas Howard definito 'caoticamente stupido'

Inoltre, la scena è notevole per il modo in cui lega l'organizzazione Kingsman al passato dell'agente Argylle. Ora abbiamo un collegamento diretto tra le sue origini di spia e i Kingsman. Anche se l'agente Argylle non è ufficialmente un membro dell'organizzazione segreta, la sequenza suggerisce che Argylle potrebbe incrociare nuovamente i Kingsman.

Di fatto, la scena post-credits lancia il prequel di Argylle.