Argylle, punteggio disastroso su Rotten Tomatoes: è il peggiore di Matthew Vaughn

La percentuale calcolata è la peggiore in carriera per il regista

Rotten Tomatoes ha pubblicato il punteggio di Argylle, il nuovo film di Matthew Vaughn in uscita oggi nelle sale italiane, ed è disastroso.

La pellicola, che vanta un cast stellare con Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, John Cena, Due Lipa e Samuel L. Jackson, racconta l'incredibile avventura in cui viene coinvolta Elly Conway, solitaria scrittrice di spionaggio trascinata suo malgrado in una vera missione di spie. Henry Cavill interpreta la spia del titolo, l'Agente Argylle, nato dalla penna di Conway mentre Sam Rockwell interpreta una spia in carne ed ossa di nome Aiden e Catherine O'Hara è la madre di Elly.

Il punteggio su Rotten Tomatoes

Sul sito, Argylle ha esordito con un punteggio del 37%. Si tratta del minimo storico per i film diretti da Matthew Vaughn, addirittura inferiore al 40% ottenuto da The King's Man - Le origini del 2021.

Il regista ha solo un altro film etichettato come "marcio" su Rotten Tomatoes, ovvero Kingsman: Il cerchio d'oro del 2017, che aveva ottenuto un punteggio del del 50%, mentre il successivo punteggio più basso per Vaughn è quello del film originale del franchise, Kingsman: Secret Service del 2014, arrivato al 75%.

La maggior parte delle recensioni dei critici approvati da Rotten Tomatoes è negativa e alcuni di loro non ci sono andati leggeri. Il critico del Globe and Mail, Barry Hertz, ha descritto Argylle come "uno dei film d'azione più caoticamente stupidi che abbiano mai torturato il pubblico", mentre il critico di Rolling Stone, David Fear, ha giudicato il film come "molto, molto brutto".

Su queste pagine potete invece leggere la nostra recensione di Argylle.