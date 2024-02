Bob Marley - One Love ancora primo al box office USA, superati i 100 milioni globali d'incasso

Bob Marley - One Love è il trionfatore del botteghino americano per il secondo weekend consecutivo, superati i 100 milioni globali.

Prosegue il dominio del biopic Bob Marley - One Love al botteghino americano. La pellicola sulla vita del re del reggae incassa altri 13,5 milioni superano i 71 milioni in patria e infrangendo il target dei 100 milioni a livello globale dopo soli 10 giorni dall'uscita nelle sale. La pellicola costata 70 milioni si accinge a diventare un successo nonostante le critiche internazionali non siano esattamente entusiastiche. Potete farvi un'idea della qualità del film attraverso la nostra recensione di Bob Marley - One Love.

Bob Marley - One Love: da Redemption Song a Exodus, le canzoni rimaste nella storia

Debutta in seconda posizione l'anime di culto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, che apre con 11,5 milioni raccolti in 1.949 sale e segna una media per sala di 5.938 dollari. Dopo l'exploit del film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone, il pubblico americano sembra dimostrare sempre maggio affezione nei confronti del genere anime premiando una pellicola appartenente a una saga molto popolare. Qui la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri.

Altro debutto al terzo posto, si tratta di Ordinary Angels pellicola per famiglie di buoni sentimenti che vede il premio Oscar Hilary Swank nei panni di una parrucchiera che mobilita un'intera comunità per aiutare un padre vedovo a salvare la vita della sua giovane figlia gravemente malata. 6,5 milioni di incasso per il film raccolti in 3.020 sale, con una media per sala di 2.152 dollari.

Madame Web: Dakota Johnson, Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Non migliora la situazione al botteghino di Madame Web, i cui incassi sono in caduta libera dopo un debutto decisamente fiacco. Il cinecomic interpretato da Dakota Johnson e Sydney Sweeney incassa altri 6 milioni, arrivando a un totale di 35,4 milioni in due settimane e segnando un calo del 60% rispetto al debutto. Il tutto a fronte di un budget complessivo di 80 milioni che Sony sta per recuperare con gli incassi internazionali, fermi attualmente a 77 milioni.

La nostra recensione di Madame Web affronta le caratteristiche del cinecomic incentrato sulla nuova villain dei fumetti di Spider-Man interpretata da Dakota Johnson.

Madame Web, Dakota Johnson: "Le altre attrici mi hanno escluso dalla chat di gruppo, sono troppo vecchia"

A chiudere la top 5 è Prendi il volo. La pellicola d'animazione Universal e Illumination incassa altri 3 milioni di dollari confermandosi una hit con un incasso totale di oltre 120 milioni in patria e quasi 270 milioni globali.