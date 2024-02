Bob Marley - One Love è il re del box office italiano con 3,2 milioni

Tutti pazzi per il reggae, Bob Marley - One Love domina la classifica degli incassi italiani con 3,2 milioni di euro, La zona d'interesse debutta al secondo posto.

Anche il pubblico italiano è stato conquistato dalla vita del re del reggae Bob Marley. Al debutto al botteghino nostrano, Bob Marley - One Love ha subito dominato la classifica degli incassi con 3,2 milioni di euro, 1,2 dei quali raccolti nel solo weekend in 412 sale, e 156.079 presenze. Kingsley Ben-Adir interpreta la leggenda del reggae, mentre Lashana Lynch veste i panni di sua moglie, Rita Marley. La pellicola costata 70 milioni si accinge a diventare un successo nonostante le critiche internazionali non siano esattamente entusiastiche. Scoprite la nostra recensione di Bob Marley - One Love.

Discreto debutto per uno dei candidati agli Oscar, il drammatico La zona d'interesse di Jonathan Glazer, candidato in tre categorie tra cui miglior film e regia. La lucida disamina sull'origine del male che affronta la questione dei campi di concentramento e il tentativo di Rudolf Hoss, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, di creare un'oasi idilliaca a poca distanza dall'orrore, ha conquistato la critica, ma non sembra aver attirato più di tanto il pubblico italiano. Finora il film ha incassato 795.000 euro da 294 sale, segnano 111.598 presenze. Qui la nostra recensione de La zona d'interesse.

Perde due posizioni Past Lives, delicata pellicola rivelazione diretta dall'esordiente Celine Song. L'appassionante storia d'amore a distanza tra gli amici d'infanzia Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) candidata a due premi Oscar ha colpito il cuore del pubblico italiano incassando altri 703.000 euro che portano a 2 milioni complessivi. Toni sommessi e una scrittura elegante e piena di sentimento hanno contribuito al successo di un film anche senza la presenza di nomi famosi, come evidenzia la nostra recensione di Past Lives.

Al quarto posto troviamo un altro debutto, la pellicola naturalistica di Gilles de Maistre Emma e il giaguaro nero che apre con un incasso di 570.000 euro in 360 sale. Come rivela la nostra recensione di Emma e il giaguaro nero, un'adolescente cresciuta in Amazzonie trasferitasi a New York con il padre dopo la morte della madre, viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara e parte per salvarlo.

La top 5 si chiude con un altro debutto, si tratta dell'anime di culto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, che apre con 486.000 euro da 197 sale. Dopo l'exploit del film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone, il pubblico americano sembra dimostrare sempre maggio affezione nei confronti del genere anime premiando una pellicola appartenente a una saga molto popolare. Qui la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri.