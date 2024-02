Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L’Allenamento Dei Pilastri, recensione: prepararsi a nuovi scontri

La nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, nuovo film e nuova occasione per apprezzare al cinema l'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotōge.

Ormai è una tradizione consolidata che ha portato al cinema un numero impressionante di fan in tutto il mondo: Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) torna infatti sul grande schermo con un lungometraggio che comprende l'episodio 11 dell'arco de "Il villaggio dei forgiatori di katana" e l'inedito primo episodio dell'arco de "L'allenamento dei Pilastri". La serie animata, prodotta da Ufotable, conta infatti tre stagioni disponibili in Italia tra Netflix, Prime Video e Crunchyroll; tre tranche di episodi che adattano i primi quattro archi narrativi del manga di Koyoharu Gotōge, inframezzate da altrettanti film che hanno avuto il pregio di mostrare tutta la spettacolarità e il pregevole lavoro tecnico che contraddistingue l'anime, un richiamo irresistibile per i tantissimi estimatori di uno dei battle shōnen più celebri e seguiti a livello globale.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, un'immagine del film anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri arriva infatti nelle nostre sale grazie ad Eagle Pictures dal 22 febbraio 2024, pronto a celebrare la conclusione della terza stagione e aprire verso una nuova in cui lo scontro tra i cacciatori di demoni e lo spietato e potente Muzan Kibutsuji, progenitore di tutti i demoni, sembra essere destinato a raggiungere nuovi livelli di forza e dramma. Ovviamente ci teniamo a precisare che nel raccontarvi qualcosa in più su questo film staremo molto attenti a non rivelare nulla che potrebbe rovinarne la visione ma, per ovvi motivi, non potremo esimerci dal nominare fatti e personaggi riguardanti i precedenti due titoli giunti in sala (Demon Slayer: the Movie - Il treno Mugen e Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il villaggio dei Forgiatori di Katana) o appartenenti a stagioni precedenti, quindi se avete approcciato da poco Demon Slayer o siete piuttosto indietro con la visione dell'anime vi consigliamo di tornare in un secondo momento su questa recensione per poter leggere le nostre considerazioni senza alcun pericolo.

La trama a cavallo tra due stagioni

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, Nezuko e Tanjiro in una scena

Dopo lo scontro con la Sesta Luna Crescente e dopo essere stato ben due mesi in coma, Tanjiro si reca nel villaggio dei forgiatori per recuperare la sua spada danneggiata in battaglia. Anche lì, però, la pace non durerà a lungo, le lune crescenti di Muzan, nonostante tutti i tentativi e accorgimenti, riescono ad individuare il villaggio per sferrare un violento attacco al termine del quale Nezuko supererà ancora una volta se stessa: grazie alle sue incredibili e atipiche capacità riuscirà a riconquistare un altro pezzettino di normalità, potendo finalmente affrancarsi da quella scatola che la rinchiudeva durante il giorno e che Tanjiro ha portato sulle spalle per lungo tempo. I due fratelli adesso possono camminare fianco a fianco ma il ragazzo è di nuovo ridotto uno straccio ed è così costretto a tornare alla Casa delle farfalle per recuperare le forze ed indagare in modo più accurato la nuova condizione della sorella. Nel mentre i pilastri vengono convocati per una riunione d'urgenza: le cose stanno cambiando, i nemici si stanno facendo più agguerriti, determinati e il gruppo si ritrova a dover prendere delle decisioni.

Un film dedicato interamente ai fan della saga

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, un'immagine del film

Come per i precedenti film anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri richiede una conoscenza, anche piuttosto approfondita, dell'anime e delle stagioni pregresse. Dopo un breve riassunto, condotto principalmente per immagini, veniamo immediatamente catapultati nel pieno dell'azione in un momento di enorme tensione emotiva, un episodio che chiude la terza stagione e che segna un punto di svolta importante nella storia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, una scena del film

La quarta stagione debutterà in Giappone ad aprile 2024 e come accaduto nei precedenti lungometraggi anche questa volta abbiamo l'occasione di fare un primo passo nel nuovo arco narrativo. Una caratteristica di Demon Slayer è infatti quella di non aver scoperto fin da subito tutte le sue carte: pur essendo un classico battle shōnen che procede attraverso le abilità e i potenziamenti del suo protagonista, ha disvelato personaggi, situazioni e nemici con un tempismo da manuale, bilanciando alla perfezione umorismo, dramma e azione come pochi altri titoli in passato hanno saputo fare. Ed è propio questo che ritroverete al cinema: la costante crescita dei personaggi in gioco e l'escalation di una situazione che corre spedita verso nuove rivelazioni e una sofferta conclusione.

L'ottimo connubio tra storia e animazioni

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, Himejima Gyomei, l'Hashira di Pietra

Costante rimane anche la qualità della serie: Ufotable ha dimostrato nel corso di questi anni di saper rendere e animare alla perfezione la storia coreografando scontri epici ed estremamente complessi, mantenendo fluidità e chiarezza dei movimenti. Anche se in questo ultimo film i momenti salienti dello scontro tra i pilastri, Kanroji Mitsuri e Tokito Muichiro e lune crescenti nel villaggio dei forgiatori sono già avvenuti, ci troviamo davanti alla straziante corsa contro il tempo di Tanjiro, diviso tra la necessità di salvare sia sua sorella dall'esposizione al sole che alcuni abitanti inseguiti dalla quarta luna crescente Hantengu. Attimi che concludono di fatto la terza stagione e che vanno in contrasto proprio per la loro estrema dinamicità e tensione con la seconda parte del film che rappresenta, anche visivamente, la quiete che, inevitabilmente, precede la tempesta. Le avventure di Nezuko e Tanjiro sul grande schermo sono quindi un evento imperdibile che consigliamo a tutti quei fan che, come noi, non vedono l'ora di poter vedere finalmente la quarta, attesissima, stagione.