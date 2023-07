Bob Marley: One Love, Kingsley Ben-Adir è il celebre cantautore nel trailer del biopic

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Bob Marley: One Love, biopic sul cantautore e chitarrista giamaicano che avrà il volto di Kingsley Ben-Adir.

Nel corso del filmato, non solo vediamo la scalata al successo di Bob Marley e della sua musica, ma anche il fallito attentato subito mentre si trovava in casa con la sua famiglia. Più scorrono le immagini, più sembra evidente quanto la pellicola esplorerà il lato più politico di Marley e della sua rivoluzione.

Bob Marley: One Love celebra la vita e la musica di un'icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, la potente storia di Bob, il suo superamento delle avversità e il viaggio dietro la sua musica rivoluzionaria.

Prodotto in collaborazione con la famiglia Marley e interpretato da Kingsley Ben-Adir nel ruolo del leggendario musicista e da Lashana Lynch nel ruolo della moglie Rita, Bob Marley: One Love sarà nelle sale il 12 gennaio 2024. La regia è di Reinaldo Marcus Green.

Bob Marley è morto nel 1981 all'età di 36 anni a causa di un cancro e nella sua breve vita ha rivoluzionato il mondo della musica creando brani come Get Up, Stand Up, One Love, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Jammin e Redemption Song.