Re Carlo svela la colonna sonora della sua vita: ci sono anche Kylie Minogue e Raye

All'interno di un nuovo programma trasmesso da Apple Music, Re Carlo d'Inghilterra ha proposto una playlist musicale da lui curata personalmente, che mescola diversi generi e attraversa varie epoche.

I nomi dei cantanti preferiti dal sovrano sono sorprendenti, per certi versi, e includono Bob Marley, leggenda del reggae, e la cantautrice Raye, nominata di recente ai Grammy Awards.

I cantanti preferiti dal re d'Inghilterra

"Per tutta la mia vita, la musica ha avuto un grande significato per me. So che lo stesso vale per moltissime altre persone" ha dichiarato Carlo d'Inghilterra, figlio di Elisabetta II e re del Regno Unito, nel discorso iniziale in apertura di trasmissione.

Il principe Carlo d'Inghilterra in una immagine giovanile

La puntata è stata registrata nel palazzo reale di Buckingham Palace ed è in programma sugli schermi il 10 marzo, proprio in occasione del Commonwealth Day.

I nomi presenti nella lista di Re Carlo d'Inghilterra

"Ma forse, soprattutto, la musica può sollevare il nostro spirito in modo straordinario" ribadisce Carlo d'Inghilterra "e ancor di più quando ci unisce nella celebrazione. In altre parole, ci porta gioia".

Kylie Minogue in una scena di Jack and Diane

La playlist di Carlo d'Inghilterra include anche altri nomi celebri come Kylie Minogue, Grace Jones e Davido. Nella puntata del programma tv, Re Carlo condivide anche aneddoti sui suoi incontri con alcuni degli artisti presenti nella playlist e svela perché queste canzoni hanno contribuito a creare la colonna sonora della sua vita, secondo quanto riportato dal comunicato stampa diffuso negli ultimi giorni.

Re Carlo d'Inghilterra III è stato incoronato come sovrano del Regno Unito il 6 maggio 2023, succedendo alla madre, la regina Elisabetta II, protagonista del regno più lungo nella storia britannica, per 70 anni e 214 giorni, superando nel 2015 il record della trisavola Vittoria, e il secondo più lungo nella storia dopo quello del Re Sole in Francia.