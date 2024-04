Bob Marley - One Love: aperti i preorder su Amazon dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

Su Amazon i preorder di Bob Marley - One Love, il film del 2024 diretto da Reinaldo Marcus Green, in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray sono aperti.

Il cinema come "specchio fittizio" della realtà storica e, in questo caso, storico-musicale. Come mezzo attraverso cui riportare storie realmente accadute, servendosi di strumenti e maestranze atte a imprimere qualcosa sul grande schermo e nella mente delle persone al cinema. Bob Marley - One Love, il film del 2024 diretto da Reinaldo Marcus Green, si muove proprio in questa direzione, sfruttando le possibilità della sala cinematografica per ricordare e riassumere l'esistenza di un artista che ha cambiato la stessa storia della musica, divenendo voce e testimonianza indelebile di un messaggio che ancora oggi continua a ispirare, allineandosi con le varie generazioni che vi entrano in contatto.

Così abbiamo deciso di segnalavi che, attualmente parlando, è possibile preordinare Bob Marley - One Love in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray su Amazon. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il film è disponibile sul sito a 34,99€, con "prenotazione al prezzo minimo garantito". La sua uscita è prevista per il 20 giugno 2024. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Bob Marley - One Love, storia di una leggenda della musica

Partendo dal peso innegabile che Bob Marley ha avuto sulla storia della musica e oltre, Bob Marley - One Love è un film che s'impegna a tratteggiare l'ombra di un artista praticamente immortale nel proprio ambito. Oltre alla pellicola in sé, l'edizione steelbook 4K UHD + Blu-Ray contiene pure oltre 50 minuti di contenuti speciali attraverso cui approfondire le dinamiche sul set e alla base dello stesso progetto.

Se fan di Bob Marley e, nell'eventualità in cui aveste perso Bob Marley - One Love al cinema, non lasciatevi scappare l'occasione di preordinarlo in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray su Amazon.