Bob Marley: Kingsley Ben-Adir interpreterà l'icona del reggae in un film biografico

Sarà Kingsley Ben-Adir ainterpretare Bob Marley nel film biogafico prodotto da Paramount Pictures dedicato alla storia dell'icona della musica. Alla regia del progetto ci sarà Reinaldo Marcus Green, recentemente dietro la macchina da presa del plurinominato Una famiglia vincente - King Richard.

Il film, ancora senza un titolo ufficiale, potrà contare sul sostegno della famiglia di Bob Marley: Ziggy Marley, Rita Marley e Cedella Marley saranno infatti parte del team dei produttori.

Kingsley Ben-Adir ha ottenuto una grande fama grazie a progetti come The OA e ha già interpretato figure iconiche come il presidente Barack Obama nella serie The Comey Rule, prodotta per Showtime, e Malcolm X nel film One Night in Miami diretto da Regina King.

Reinaldo Marcus Green, annunciando il progetto, aveva dichiarato: "La musica di Bob Marley vive in tutti noi. I suoi testi superano i confini dei continenti, del colore, del credo religioso e delle generazioni. Guarisce. Combatte. Sanguina amore e verità. Si tratta di un vero onore e di un privilegio lavorare con Ziggy e la famiglia Marley, e Paramount Pictures per portare questa storia in vita. Gli spettatori vogliono conoscere il vero Bob, l'uomo oltre la leggenda. Credo che questo film ci avvicinerà a capire il suo percorso, la sua musica e continuerà a portare avanti la sua eredità con umiltà e grazia e, soprattutto, con amore".

Bob Marley è morto nel 1981 all'età di 36 anni a causa di un cancro e nella sua breve vita ha rivoluzionato il mondo della musica creando brani come Get Up, Stand Up, One Love, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Jammin e Redemption Song.