Bob Marley - One Love in 4K UHD, la recensione: ecco perché è una steelbook da non perdere

La recensione di Bob Marley - One Love in 4K UHD: la bella steelbook a due dischi targata Plaion contiene quattro card e nella parte tecnica presenta un video eccezionale e un audio travolgente, anche se resta il rammarico per una traccia italiana in tono minore.

Era doveroso che Bob Marley - One Love, il film diretto da Reinaldo Marcus Green che ha reso omaggio alla vita e alla musica del celebre musicista reggae, venisse a sua volta omaggiato da un'edizione homevideo di quelle da non perdere come quella appena rilasciata da Plaion Pictures e Paramount. Marley è ancora oggi fonte di ispirazione attraverso il suo messaggio di amore e unità, e va riconosciuto che Kingsley Ben-Adir ha fatto un gran lavoro per vestire i panni di un artista che ha superato incredibili avversità per plasmare una musica rivoluzionaria.

La steelbook di Bob Marley - One Love, con le quattro card all'interno

Come detto, Plaion ha fatto davvero le cose in grande per Bob Marley - One Love, presentando il film con una bellissima steelbook a due dischi, che nella confezione metallica contiene due dischi - uno con il film in 4K UHD e l'altro in blu-ray HD - e ben quattro card. Come vedremo in questa recensione, il modo migliore per celebrare la storia dell'artista che prende il via nel 1976 quando la Giamaica è piagata da una guerra civile politica, fomentata da due principali partiti politici, e Bob Marley decide di fare un concerto di pace tra le due fazioni.

Il video 4K di Bob Marley - One Love: uno spettacolo da non perdere

Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Bob Marley: l'attore ha svolto anche un lavoro sulla voce davvero importante.

L'edizione Plaion di Bob Marley - One Love non è solo forma con il piacere tattile della steelbook, ma vanta anche un'altissima qualità video. Il formato 4K infatti regala immagini spettacolari e impeccabili del film, grazie anche a un 4K nativo che sfodera un dettaglio eccezionale, con una superba resa dei particolari sui volti e i primi piani, una graniticità dell'intero quadro nelle panoramiche e una resa sorprendente ed esaltante anche dei dreadkock di Marley e degli altri.

Il quadro è sempre nitido e garantisce un'efficace chiarezza di ambientazioni, panorami, vestiti e strumenti musicali, ma anche la parte cromatica è esplosiva con colori vivacissimi e profondi, tonalità ricche ed eccellenti esibizioni di colori forti come rosso, blu, giallo e verde, sempre ben bilanciati. Anche il nero è compatto e profondo e qualche leggera flessione nelle scene più scure non toglie praticamente nulla a un video praticamente perfetto.

La musica è travolgente, ma soprattutto nel Dolby Atmos originale

Lashana Lynch e Kingsley Ben-Adir in una scena di Bob Marley - One Love

Per quanto riguarda l'audio, resta un po' di rammarico per una traccia italiana in semplice Dolby Digital 5.1, quando l'originale è invece proposto in un ben più frizzante Dolby Atmos. E non serve ricordare quanto il sonoro e in particolare la musica siano assolutamente fondamentali in questo film, come vi abbiamo raccontato nella recensione di Bob Marley - One Love. L'audio italiano resta buono e coinvolgente e sicuramente permette di godere comunque in pieno dei momenti musicali del film, ma è ovvio che lo switch sul Dolby Atmos permette di vivere una scena sonora incredibilmente più ricca e vibrante, con evidenza di micro dettagli, maggior energia e una sensazione di completezza nell'ascolto delle canzoni.

Bob Marley - One Love: da Redemption Song a Exodus, le canzoni rimaste nella storia

C'è una percezione di ogni elemento musicale, anche il meno importante, che nell'ascolto italiano invece è meno netta. Anche l'apporto dei bassi, in alcuni momenti davvero travolgente e di grande impatto, ha un peso decisamente superiore nella traccia originale. Per il resto la resa ambientale, compresi alcuni spari, è sempre ben curata con una profondità di suono molto elevata. Ottimi anche i dialoghi.

Gli extra: quasi un'ora tra scene tagliate, cast, location e dietro le quinte

Kingsley Ben-Adir nei panni dell'artista giamaicano, in questa scena con i suoi Wailers

Ottimo anche il reparto extra, con poco meno di un'ora di materiale. Si comincia con Becoming Bob Marley (7' e mezzo), con Kingsley Ben-Adir che racconta la sua performance per il ruolo principale, il suo impegno, la trasformazione fisica necessaria per diventare Marley e l'apprendimento della musica. A seguire The Story: Bringing Bob Marley's Story to Life (7' mezzo), sulla scelta di stare lontani come stile dai tradizionali biopic e di raccontare la storia di Rita insieme a quella di Bob, ma anche il tentato omicidio e il suo appello all'unità in mezzo ai conflitti politici. Troviamo poi The cast (10') sui motivi che hanno portato alla scelta di determinati attori per alcuni ruoli chiave, quindi On Location: Jamaica and England (8' e mezzo) sui luoghi delle riprese utilizzati per il film. A chiudere The Band (10') sui musicisti che hanno contribuito a dare vita al film, altro 10 minuti e mezzo di scene estese e tagliate.