Blumhouse vuole rilanciare un nuovo franchise horror dopo Halloween e L'esorcista

Blumhouse ha messo le mani su un nuovo titolo cult degli anni 80, Venerdì 13. Dopo aver rilanciato gli iconici franchise horror Halloween e L'esorcista, affidati al regista David Gordon Green, la casa di produzione cinematografica sta già pensando alla prossima mossa. A rivelarlo è il produttore dell'azienda stessa in un'intervista a Inverse.

Ryan Turek ha dichiarato: "Io e Jason [Blum] siamo decisamente d'accordo sul fatto che Venerdì 13 è la cosa su cui ci piacerebbe lavorare. Voglio davvero tornare alle basi. Per un film di Venerdì 13 non servono molti ingredienti. Ci vuole un campo estivo, ci vogliono dei campeggiatori e ci vuole Jason Voorhees con una maschera. Ascoltate, ho dichiarato che Halloween è per me il film slasher per eccellenza. È il mio slasher preferito di tutti i tempi. Ma Venerdì 13 è un franchise a cui mi inchino. Adoro tutto ciò che lo riguarda. E se fossimo in grado di vivere in entrambi i mondi, come facciamo con Halloween, allora poter vivere a Crystal Lake per un po' sarebbe davvero incredibile".

Ari Lehman ed Adrienne King durante una pausa delle riprese di Venerdì 13

Venerdì 13

Venerdì 13 è un film del 1980 diretto da Sean S. Cunningham, che racconta la storia di una serie di misteriosi omicidi avvenuti a Camp Crystal Lake. Finora il franchise annovera tra saga ufficiale e reboot 12 film. L'ultimo episodio della serie è il reboot realizzato nel 2009 da Marcus Nispel. Il prossimo film Blumhouse ad essere distribuito sarà L'Esorcista - Il credente, la cui data di uscita è stata anticipata al 6 ottobre.