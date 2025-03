Venerdì 13: la serie prequel Crystal Lake ha trovato l'interprete di Pamela Voorhees

I produttori della serie Crystal Lake, ideata come prequel dell'horror cult Venerdì 13, hanno svelato che sarà Linda Cardellini l'interprete di Pamela.

La serie prequel di Venerdì 13, intitolata Crystal Lake, ha trovato la sua protagonista: sarà infatti Linda Cardellini a interpretare il ruolo di Pamela Voorhees nel progetto targato Peacock.

Lo show vede Brad Caleb Kane impegnato come creatore, autore, showrunner e produttore esecutivo.

La protagonista del prequel di Venerdì 13

Attualmente la produzione non ha anticipato la trama di Crystal Lake e non è stato svelato molto della versione di Pamela Voorhees che interpreterà Linda Cardellini.

Una foto di Linda Cardellini

Secondo le fonti di Deadline il personaggio dovrebbe essere mostrato come una madre che ha abbandonato la sua carriera come cantante per essere madre e la cui vita prende una svolta oscura quando perde il proprio figlio.

Nei film Venerdì 13 Pamela è la madre di Jason Voorhees ed è stata interpretata da Betsy Palmer nel cult degli anni '80. Il ruolo è stato poi affidato nei sequel e negli altri progetti del franchise horror da Marilyn Poucher, Paula Shaw e Nana Visitor.

Nel team della produzione di Crystal Lake ci saranno A24, Kane, Marc Toberoff, Victor Miller, Robert M. Barsamian, Robert P. Barsamian e Stuart Manashil.

I problemi affrontati dalla serie

Lo show ha affrontato numerosi ostacoli e, alcuni mesi fa, era stato svelato che A24 aveva interrotto il lavoro sul progetto che era stato scritto da Bryan Fuller e annunciato nel 2022. Il filmmaker, nel comunicato dedicato il via libera alla produzione, aveva dichiarato: "Ho scoperto Venerdì 13 tra le pagine del magazine Famous Monsters quando avevo 10 anni e da allora penso a questa storia. Quando si parla di horror, A24 alza il livello e spinge in alto la qualità e sono elettrizzato nell'esplorare l'area del campeggio di Crystal Lake con la loro guida. E Susan Rovner è semplicemente la migliore in quello che fa. Lavorare con lei è un piacere e un onore".

Linda Cardellini, prossimamente, sarà impegnata sul set anche della miniserie DTF St. Louis insieme a Jason Bateman e David Harbour.

Tra i suoi recenti progetti per il piccolo schermo c'è anche Dead to Me, targato Netflix.