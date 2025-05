Venerdì 13, Jason cambia volto! L'icona horror avrà questo aspetto nei nuovi capitoli del franchise

Il killer di Venerdì 13 torna con un look rinnovato per conquistare nuove piattaforme e pubblico: svelata l'immagine ufficiale del nuovo Jason.

Jason Voorhees ha un nuovo volto. E questa volta non si tratta solo di una maschera 2.0: è l'inizio di un universo interamente dedicato a lui, uno dei killer più famosi del cinema. Horror, Inc. ha presentato ufficialmente il nuovo design dell'iconico slasher, che sarà il punto di riferimento per tutti i progetti futuri raccolti sotto il marchio Jason Universe.

Jason di Venerdì 13 si rifà il look: il nuovo design unisce passato e modernità

Jason in Venerdì 13 parte III (Richard Brooker)

Il nuovo Jason non rinnega le sue origini, al contrario. A firmarne l'aspetto è stato Greg Nicotero, leggenda degli effetti speciali con oltre 400 produzioni all'attivo, da Il giorno degli zombi di George A. Romero a The Walking Dead. Il design mantiene gli elementi chiave del personaggio, ma con dettagli inediti, come la maschera da hockey con tredici fori. L'obiettivo? Rinnovare senza snaturare.

"Ci impegniamo a mantenere l'essenza originale di Jason, continuando al contempo a guardare al futuro con un aspetto e un'atmosfera definiti che lo accompagnino nel suo prossimo capitolo. Stiamo anche collaborando con voci sia consolidate che nuove del franchise per trovare il giusto equilibrio", ha dichiarato Rob Barsamian, presidente di Horror, Inc.

Nasce il Jason Universe: serie A24, giochi, merchandise

Il nuovo design sarà il volto ufficiale del Jason Universe, una piattaforma narrativa che riunirà film, serie TV, videogame, oggetti da collezione e molto altro. Tra i progetti più attesi c'è sicuramente Crystal Lake, la serie prequel prodotta da A24 e Peacock di cui sono già iniziate le riprese. E non è tutto: l'espansione coinvolgerà anche esperienze immersive e nuove forme di interazione con i fan.

"Stiamo ascoltando i fan e sviluppando attivamente una programmazione sotto l'etichetta Jason Universe. Il nostro franchise cinematografico è una delle saghe horror più longeve della storia del cinema e stiamo ripensando attivamente cosa possa diventare il prossimo capitolo - e l'intero genere slasher", ha affermato Sheri Conn, Chief Marketing Officer.

45 anni di paura e un nuovo logo per celebrarlo

Il reveal del nuovo Jason arriva in occasione del 45° anniversario del primo Venerdì 13, simbolicamente accompagnato da un logo inedito del franchise. Dopo anni di silenzio e battaglie legali che ne avevano congelato il futuro, il personaggio più spietato del Crystal Lake si riprende la scena. E questa volta, sembra intenzionato a restarci.