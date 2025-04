Blue Eye Samurai 2, Freddie Fox darà la voce a un nuovo personaggio: "sarò il Poeta"

L'ultimo aggiornamento per la seconda stagione della pluripremiata Blue Eye Samurai di Netflix si presenta come un'aggiunta al cast vocale della serie.

Dopo una stagione di premi culminata con un Emmy per Miglior programma animato, Blue Eye Samurai torna a far parlare di sé grazie a un'aggiunta intrigante al cast vocale: Freddie Fox, già visto in The Crown e The Gentlemen, presterà la voce a un nuovo personaggio soprannominato semplicemente "Poeta".

Blue Eye Samurai 2: Freddie Fox entra in scena

La seconda stagione di Blue Eye Samurai si prepara a mantenere il livello qualitativo che ha consacrato la serie, grazie al ritorno dei registi Alan Taylor, John Aoshima e Jane Wu, già responsabili dell'estetica impeccabile e della regia potente della prima stagione. La conferma del cast arriva da What's On Netflix, che alimenta la curiosità degli spettatori con l'aggiunta di un personaggio a cui presterà la sua voce Freddie Fox. "Il Poeta", questo il suo ruolo, è ancora avvolto nel mistero, ma in generale siamo ancora in attesa di scoprire in che modo la storia, proseguirà dopo un debutto che ha saputo superare persino giganti come The Simpsons e X-Men '97 agli Emmy.

Una scena della prima stagione di Blue Eye Samurai

Ambientata in un Giappone ermeticamente chiuso agli stranieri, la serie ruota attorno a Mizu (doppiata da Maya Erskine), samurai dall'identità ibrida e segreta, decisa a vendicarsi di uno dei quattro uomini occidentali che potrebbero essere suo padre. Accanto a lei si muovono figure sfaccettate: Akemi (Brenda Song), nobile con più grinta che grazia; Taigen (Darren Barnet), il guerriero nato dal popolo la cui ascesa viene minacciata da Mizu; e il Fabbro (Cary-Hiroyuki Tagawa), figura paterna che l'ha cresciuta tra metallo e silenzi.

Il cast vocale è già composto da nomi altisonanti, da George Takei a Kenneth Branagh, passando per Stephanie Hsu, Ming-Na Wen e Harry Shum Jr. Con una base storica affascinante e una protagonista che affonda la lama nella carne viva dell'identità e della vendetta, Blue Eye Samurai si conferma come uno dei progetti più ambiziosi e visivamente raffinati del panorama animato. E ora, con l'arrivo del Poeta, forse il sangue lascerà spazio anche alla parola.