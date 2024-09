Questo anime Netflix ha battuto X-Men '97 agli Emmy come miglior serie animata

Con la presenza di X-Men '97 tra i candidati per la miglior serie animata si pensava che il Premio Emmy fosse già scontato, ma non è andata così. La serie dei Marvel Studios è stata infatti battuta da un anime uscito qualche mese fa su Netflix.

La notte scorsa infatti, Blue Eye Samurai ha ottenuto un'importante vittoria agli Emmy, superando la concorrenza di X-Men '97, I Simpson e altri ancora. È stato un anno molto rilevante per le grandi serie animate: ci sono state molte uscite importanti che i fan hanno amato vedere in azione, e questo ha fatto sì che ci fosse una competizione molto forte anche per quanto riguardava i premi.

All'inizio dell'anno, la Television Academy ha annunciato le nomination per la 76ª edizione degli Emmy Awards, rivelando che Blue Eye Samurai era entrato nella cinquina finale con X-Men '97, I Simpson, Bob's Burgers e Scavengers Reign.

Alla vigilia della prima serata dei 76esimi Emmy, Blue Eye Samurai aveva già vinto alcuni importanti premi Emmy per i risultati individuali del Character Design, dello Storyboard e del Production Design, e ora è stato annunciato che lo show ha ufficialmente vinto l'Emmy per l'Outstanding Animated Program.

Blue Eye Samurai: Netflix conferma la stagione 2 con un teaser

Se volete dare un'occhiata a Blue Eye Samurai, potete trovare la prima stagione di otto episodi in streaming su Netflix, quindi leggere la nostra recensione su queste pagine.

La Stagione 2 è attualmente in sviluppo, e il produttore esecutivo e regista Michael Green ha precedentemente offerto un'anticipazione in merito: "Siamo entusiasti di come sta venendo. Sta andando alla grande. Abbiamo la migliore squadra che si possa desiderare, che applica tutto il suo talento e la sua esperienza per fare di nuovo l'impossibile. E ancora più dell'impossibile, celebrando ciò che siamo riusciti a fare e provando anche cose nuove e folli".