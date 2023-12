Blue Eye Samurai: Netflix conferma la stagione 2 con un teaser

Poche ore fa, Netflix ha annunciato con un teaser di aver rinnovato la serie anime Blue Eye Samurai per una seconda stagione.

La serie anime, creata da Michael Green e Amber Noizumi, tornerà con dei nuovi episodi per continuare la storia di Mizu, maestro di spada (voce originale di Maya Erskine) che vive celando la sua vera identità in cerca di vendetta nel Giappone del periodo Edo. Le animazioni sono state realizzate dallo studio francese Blue Spirit, e la serie è stata un successo di critica e pubblico finendo in Top 10 su Netflix.

"Quando abbiamo iniziato questo progetto, ci siamo impegnati a realizzare una storia molto personale ambientata nel Giappone del periodo Edo nella maniera più autentica e bella possibile. I nostri animatori, storici, musicisti, esperti di arti marziali e doppiatori hanno contribuito a rendere tutto ciò una realtà, andando ben oltre le nostre aspettative," hanno commentato Noizumi e Green. "Siamo grati al nostro intero team e ai nostri spettatori in tutto il mondo, che hanno mostrato un'enorme passione per Mizu e il suo viaggio verso la vendetta. Mizu ha ancora un mucchio di sangue da spargere! Siamo profondamente grati ai nostri incredibili partner a Netflix per permetterci di proseguire in questo viaggio".

Blue Eye Samurai, la recensione della serie d'animazione Netflix: la via della spada