Blue Beetle non ha paura degli spoiler: Xolo Maridueña e il regista commentano un evento chiave del film

Il mese di agosto sarà particolarmente caldo anche per via di Blue Beetle, che arriverà proprio in quel periodo al cinema. Ma il cinecomic DC con protagonista Xolo Maridueña non sembra temere gli spoiler, e anzi, la sua promozione ha visto anche cast e regista parlare apertamente di un evento chiave della pellicola come quello che segue.

Blue Beetle amico degli spoiler?

Per Blue Beetle sembra contare più il come del cosa, almeno per quanto riguarda la campagna marketing, che invece di celare eventi chiave del film, cerca di far aumentare l'hype anticipando dettagli anche importanti, portando lo spettatore a chiedersi come questi verranno affrontati e raccontati sullo schermo.

Dopo la diffusione di alcuni dettagli relativi al villain di Blue Beetle, in una recente intervista il protagonista Xolo Maridueña e il regista Angel Manuel Soto hanno discusso di quello che, ipotizza CBM, potrebbe essere il "momento Zio Ben" della pellicola: la morte del padre di Jaime Reyes.

"Jaime non ha avuto la possibilità di dire addio a suo padre. E vorrei che la gente capisse che, se avete ancora i vostri genitori... Beh, abbracciateli, perché non potete mai sapere quando sarà l'ultima volta" ha affermato Maridueña, aggiungendo anche che la scena della morte di Alberto Reyes (Damián Alcázar) è la sua preferita del film.

Anche Soto sembra concordare, ammettendo che la scena in questione "ha un significato molto importante e personale" per lui.

Cosa accade in Blue Beetle

Come riporta la sinossi fornita da Warner Bros. "Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà presto che questa non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo posto nel mondo, il fato fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e gli viene donata un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle".

In Blue Beetle, oltre a Maridueña e Alcázar, vi saranno anche Elpidia Carrillo, Adriana Barraza, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, Susan Sarandon, George Lopez e Becky G.