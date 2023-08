Blue Beetle: il regista ha voluto creare un 'Cronenberg per ragazzi'

Il film Blue Beetle, il nuovo progetto tratto dai fumetti della DC in arrivo nelle sale, ha delle fonti di ispirazione legate ai classici del cinema e il regista Angel Manuel Soto ha raccontato che il suo obiettivo era realizzare una storia in stile David Cronenberg.

In un'intervista rilasciata a Variety, il filmmaker ha infatti spiegato come abbia lavorato sul racconto con al centro il giovane Jaime Reyes, che si ritrova improvvisamente alle prese con una trasformazione inaspettata.

Le citazioni presenti nel film

Blue Beetle: una scena del cinecomic

Angel Manuel Soto, secondo quanto anticipato dalla testata americana, in Blue Beetle cita numerosi film come Mission: Impossible e Indiana Jones, franchise di cui è un grande fan. Parlando della trasformazione del giovane protagonista Jaime, avvenuta grazie all'esoscheletro blu, ha inoltre spiegato: "Come possiamo realizzare un film in stile David Cronenberg per ragazzi? Volevo che l'energia fosse divertente e al tempo stesso che la storia fosse sui film che mi hanno fatto amare il cinema".

Nelle scene ci sono poi numerosi riferimenti ad altri titoli della DC: una giacca di Gotham law, lo zio Rudy che definisce Batman un "fascista", o gli Oreo che sono lo snack preferito di Marian Manhunter.

La storia delle origini dell'eroe, inoltre, aveva un particolare impatto sul filmmaker che si è riconosciuto in alcuni dettagli come il fatto che spesso il proprio nome venga pronunciato in modo sbagliato dagli americani, elemento che ha ispirato anche una scena in cui la malvagia Victoria Kord interpretata da Susan Sarandon si rivolge a un suo dipendente usando il nome Sanchez (Harvey Guillen), nonostante non si chiami così. Soto ha spiegato che le persone di origine latinoamericana molte volte sono rappresentate in modo sbagliato e incomprese nel mondo di Hollywood. Il regista ha quindi prestato particolare attenzione nel ritrarre la famiglia di Jaime: "Alla fine del primo atto la conosci. Senti il calore. Puoi quasi percepire l'odore del cibo".

La sinossi di Blue Beetle

Nel film Blue Beetle, il giovane Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Gli interpreti del film sono Xolo Mariduena, Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, Susan Sarandon e George Lopez. Angel Manuel Soto dirige il film scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, in arrivo nei cinema italiani il 17 agosto.