Blue Beetle: ecco i primi 10 minuti del film DC in streaming

Warner Bros. ha diffuso in streaming i primi 10 minuti di Blue Beetle, ultima pellicola DC ad essere uscita nelle sale, lo scorso agosto, e con protagonista Xolo Maridueña, che ritroveremo anche nel nuovo DC Universe di James Gunn.

Questi dieci minuti di Blue Beetle includono il primo sguardo a Victoria Kord (Susan Sarandon) e alla sua missione per recuperare lo Scarabeo, le sequenze dei titoli di testa che illustrano la storia nell'universo dei precedenti Blue Beetle, Dan Garrett e Ted Kord, e il ritorno trionfale di Jaime Reyes (Xolo Mariduena) alla sua città natale, Palerma City.

In una recente apparizione al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Gunn ha parlato di Jaime come del "primo eroe" del nuovo DC Universe, lasciando intendere che Maridueña riprenderà il suo ruolo in progetti futuri.

Visto che tra i prossimi progetti DC c'è la serie su Booster Gold (che arriverà in streaming su Max) e con il legame di Jaime e del suo predecessore Ted Kord con gli eroi che viaggiano nel tempo, vedremo se ricomparirà proprio in questo progetto.

Blue Beetle è il film DC(EU) dal punteggio più alto dal 2021 su Rotten Tomatoes

"Il primo personaggio del DCU è sicuramente Blue Beetle e il primo film del DCU sarà Superman: Legacy", aveva detto Gunn all'epoca.