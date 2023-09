James Gunn conferma tre star (e personaggi) che faranno parte del nuovo DCU

Dopo aver indicato esattamente quando debutterà il DC Universe, James Gunn ha ora svelato tre attori, e di conseguenza tre personaggi, che sicuramente vedremo nelle prossime pellicole targate DC al cinema e sul piccolo schermo.

Il regista ha confermato che nel nuovo DC Universe compariranno almeno tre attori del precedente DCEU: Peacemaker di John Cena, Amanda Waller di Viola Davis e la star di Blue Beetle Xolo Mariduena nel ruolo di Jaime Reyes.

Non si tratta di una grande sorpresa, poiché è in linea con quanto già dichiarato da Gunn in precedenza.

Cena ha interpretato il suo personaggio in The Suicide Squad - Missione Suicida e Peacemaker, due progetti in cui recitava anche la Davis (che ha fatto il suo debutto nel DCEU nel primo Suicide Squad del 2016). Sebbene Blue Beetle non sia stato un successo al botteghino, il film ha ricevuto recensioni per lo più positive e scommettiamo che Maridueña apparirà nel progetto dedicato a Booster Gold.

E Wonder Woman e Harley Quinn? Al momento non ci sono certezze sul ritorno di questi personaggi. Sappiamo che il DC Universe esordirà con Creature Commandos, serie animata in arrivo su Max nel 2024, mentre al cinema partirà con Superman: Legacy, la cui uscita è fissata per luglio 2025.