Blue Beetle: ecco in che modo il film DC spiana la strada alla serie su Booster Gold

Blue Beetle ha convinto la critica e ha portato una ventata di aria fresca al sofferente universo cinematografico DC, ma a quanto pare la pellicola spianerebbe in qualche modo la strada a un altro supereroe, Booster Gold, che presto verrà introdotto nel DC Universe con una serie tutta sua su Max.

Sebbene Booster Gold non venga mai mostrato o citato in Blue Beetle - il che è meglio, in quanto lascia a James Gunn e Peter Safran la possibilità di scegliere il proprio attore per il ruolo - il film pone molte basi per quanto riguarda la precedente eredità di Blue Beetle.

In particolare, una buona parte della storia del film riguarda la misteriosa scomparsa di Ted Kord, l'accurato predecessore di Jaime e padre di Jenny Kord (Bruna Marquezine). Vediamo la base operativa di Ted piena di gadget, la sua Bug Ship e persino i costumi di Blue Beetle suoi e di Dan Garett, e i titoli di testa del film delineano le loro rispettive storie attraverso vari trafiletti di giornale.

Nonostante Ted non appaia in Blue Beetle, ne vediamo degli scorci attraverso l'arte astratta, così come in una scena a metà dei titoli di coda che mostra un video messaggio pixelato che invia a Jenny, facendole sapere che è effettivamente vivo.

Blue Beetle è il film DC(EU) dal punteggio più alto dal 2021 su Rotten Tomatoes

La storyline di Ted Kord potrebbe benissimo proseguire nella serie su Booster Gold, che è incentrata su Michael Carter / Booster Gold, il personaggio con cui Ted ha avuto la sua relazione più prolifica (di solito platonica, ma a volte caratterizzata come romantica) nei fumetti della DC. Si sa ancora pochissimo della serie, ma possiamo supporre che le dinamiche tra lui e Ted vi confluiranno in qualche modo. Forse un episodio (o un'intera trama) della serie Booster Gold riguarderà Booster alla ricerca di Ted, da solo o con Jaime e Jenny al suo fianco. Staremo a vedere...