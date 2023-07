Blue Beetle: rivelata la durata del cinecomic ed è sorprendentemente breve (rispetto ai cinecomic Marvel)

Di fronte ai cinecomic fiume che imperversano negli ultimi anni, Blue Beetle potrebbe andare in controtendenza, per la gioia dei fan. La durata ufficiale del film, sorprendentemente breve per il genere, è stata svelata sui Twitter: si parla di due ore, sette minuti e diciotto secondi.

Con 127 minuti, Blue Beetle è uno dei film più corti del DCEU, superato solo da Black Adam (125 minuti), Suicide Squad (125 minuti), Justice League (120 minuti) e Birds of Prey (109 minuti). Al giorno d'oggi i cinecomic ci hanno abituato a una durata di oltre 150 minuti e non possiamo che accogliere positivamente una pellicola che impiega un tempo ragionevole per introdurre il personaggio di Jaime Reyes.

Inoltre, sempre su Twitter è stata pubblicata una ricca galleria di materiali promozionali di Blue Beetle, che mostra il personaggio titolare in una serie di pose e scenari diversi, offrendo uno sguardo dettagliato al suo costume.

Che cosa accade in Blue Beetle?

In Blue Beetle, il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Fanno parte del cast Xolo Maridueña, Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, Susan Sarandon e George Lopez. Angel Manuel Soto dirige il film scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, in arrivo nei cinema italiani il 17 agosto.