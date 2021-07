Blonde: l'uscita del biopic su Marilyn Monroe con Ana De Armas slitta al 2022

Dovremo attendere il 2022 per vedere l'atteso biopic su Marilyn Monroe prodotto da Netflix e interpretato dalla sensuale Ana De Armas.

Chi sperava in una pronta distribuzione su Netflix di Blonde, pseudobiopic su Marilyn Monroe, interpretato dalla cubana Ana de Armas, dovrà aspettare ancora a lungo visto che l'uscita del film è slittata al 2022.

Blonde: Ana de Armas sul set del film

La notizia dello slittamento dell'uscita di Blonde è stata diffusa da Variety. A giugno, il delegato generale di Cannes Thierry Frémaux ha dichiarato che Netflix ha rifiutato uno slot fuori concorso per il film. Frémaux ha commentato: "Il film di Andrew Dominik, Blonde, avrebbe potuto essere pronto - è bellissimo, l'ho visto".

Lo stesso regista, l'uomo dietro il western elegiaco L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, ha descritto il film come "un incubo tentacolare col tono di una fiaba". Ad affiancare Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe, troviamo Julianne Nicholson, Bobby Cannavale che interpreta un personaggio basato su Joe DiMaggio e Adrian Brody che veste i panni di una figura ispirata al drammaturgo Arthur Miller, entrambi ex mariti della Monroe. Xavier Samuel e Garret Dillahunt completano il cast.

Il film è basato sul libro di Joyce Carol Oates, Blonde, pseudobiografia di Marilyn Monroe pubblicata nel 1999.