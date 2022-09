Blonde n.1 su Netflix, ma per gli utenti è "sessista", "crudele" e "uno dei film più detestabili mai fatti"

Dopo l'uscita in streaming, Blonde è schizzato al primo posto nella classifica dei prodotti più visti su Netflix, ma fioccano le critiche degli utenti che lo hanno definito "sessista", "crudele" e "uno dei film più detestabili mai fatti".

Qui trovate la nostra recensione di Blonde. Il film, che ha debuttato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, si è guadagnato una standing ovation di ben 11 minuti alla fine della proiezione in Sala Grande a Venezia 2022, dove il film è stato presentato in Concorso. ma la visione del film ha disturbato non pochi spettatori.

"Ho avuto l'estrema sfortuna di guardare Blonde su Netflix la scorsa notte e lasciate che ti dica che il film è così anti-aborto, così sessista, così sfruttatore", ha commentato Steph Herold, ricercatrice sull'aborto presso l'Università della California, San Francisco. "Non posso consigliarlo MENO di così. Non guardatelo. Le scene dell'aborto in particolare sono terribili, ma lo è tutto il film. Descrive Marilyn che viene costretta al suo primo aborto, urlando sul tavolo che ha cambiato idea, e poi ha allucinazioni quando trova un bambino che piange nella sua casa d'infanzia, che è avvolta dalle fiamme".

Uno spettatore ha affermato su Twitter che il film esiste per "mettere Norma/Marilyn in una scatola che le permette solo di essere maltrattata, sessualizzata o chiamare le persone papà", aggiungendo "Forse dovremmo smettere di lasciare che uomini misogini cerchino di fare film rivoluzionari su donne di cui non sanno nulla".