Razzie 2023, i peggiori film e le peggiori performance dell’anno: Blonde, Tom Hanks e Morbius

Scopriamo insieme tutti i vincitori dei premi Razzie 2023 per i peggiori film e le peggiori performance dell'anno: da Blonde a Tom Hanks.

In vista degli Oscar 2023, ha avuto luogo la 43esima edizione dei Razzie Awards, il premio che la Golden Raspberry Award Foundation conferisce ogni anno ai peggiori film e alle peggiori performance degli attori di Hollywood. Elvis, Morbius, Blonde e molti altre pellicole hanno "vinto" dei trofei durante la cerimonia di premiazione virtuale che è stata diffusa dalla pagina YouTube dei Razzie.

Blonde ha vinto il premio del peggior film e peggiore sceneggiatura, Elvis invece ha ottenuto il Razzie per l'interpretazione di Tom Hanks e come peggior coppia sullo schermo mentre Morbius si è aggiudicato il premio per le performance di Adria Arjona e di Jared Leto.

TUTTI I VINCITORI DEI RAZZIE AWARDS 2023:

Peggior film

"Blonde"

"Disney's Pinocchio"

"Good Mourning"

"The King's Daughter"

"Morbius"

Peggior attore

Colson Baker (Machine Gun Kelly), "Good Mourning"

Pete Davidson, "Marmaduke"

Tom Hanks, "Disney's Pinocchio"

Jared Leto, "Morbius"

Sylvester Stallone, "Samaritan"

Peggiore attrice

Bryce Dallas Howard, "Jurassic Park: Dominion"

Diane Keaton, "Mack & Rita"

Kaya Scodelario, "The King's Daughter"

Alicia Silverstone, "The Requin"

Peggior Remake/Rip-off/Sequel