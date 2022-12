Blonde, Andrew Dominik perplesso sulle critiche: "Perché vogliono vedere Marylin come una donna di potere?"

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, Blonde si è guadagnato una standing ovation di ben 11 minuti alla fine della proiezione in Sala Grande, ma al tempo stesso ha attirato una pioggia di polemiche e critiche.

Alcune scene, tra cui quella a sfondo sessuale tra Marylin Monroe e JFK, sono state ritenute troppo oltraggiose e anche offensive nei confronti della compianta star.

Blonde: Adrien Brody e Ana de Armas in una foto del film

A rispondere alle critiche ci ha pensato il regista Andrew Dominik: "Adesso viviamo in un'epoca in cui è importante presentare le donne come dotate di potere, e loro vogliono reinventare Marilyn Monroe come una donna dotata di potere. Questo è ciò che vogliono vedere, se non glielo mostri si arrabbiano" ha dichiarato di recente durante il Red Sea International Film Festival.

Blonde: perché il sogno è l'unico modo per raccontare l'inferno di Marilyn Monroe

"Il che è un po' strano, perché lei è morta. Il film non fa alcuna differenza in un senso o nell'altro. Quello che vogliono dire è che il film ha sfruttato il loro ricordo di lei, la loro immagine di lei, il che è abbastanza giusto. Ma è proprio questa l'idea del film. Cerca di prendere l'iconografia della sua vita e di metterla al servizio di qualcos'altro, cerca di prendere cose che ci sono familiari e di stravolgerne il significato. Ma è questo che non vogliono vedere".

Nonostante alcune critiche feroci, il regista ha precisato di essere molto contento che Blonde abbia indignato così tante persone perché ritiene che sia responsabilità dell'artista evocare risposte appassionate dal proprio lavoro. Ha attribuito questo fatto al fatto di essere diventato maggiorenne negli anni Ottanta, quando "offendere il pubblico era un dovere solenne, per strapparlo all'autocompiacimento nei confronti delle cose".

Blonde, realizzato in esclusiva per Netflix, è stato visto da oltre 10 milioni di persone.