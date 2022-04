Blonde, Andrew Dominik: "Il film è il figlio nato dall'unione di Quarto Potere e Toro scatenato"

Il regista di Blonde, il nuovo film su Marilyn Monroe con Ana de Armas, ha definito la pellicola come 'il figlio nato dall'unione di Quarto Potere e Toro scatenato'.

Blonde, una rivisitazione della leggendaria ascesa alla fama di Marilyn Monroe che ha già fatto la storia per essere il primo film Netflix vietato ai minori, è stato definito dal regista Andrew Dominik come "il figlio nato dall'unione di Quarto Potere e Toro scatenato".

Dominik ha fatto questa incredibile ed ambiziosa dichiarazione durante una recente intervista promozionale pubblicata da Collider, relativa al suo nuovo film biografico sulla Monroe che vedrà Ana de Armas nei panni della "bomba bionda" degli anni '50.

Il regista ha anche sottolineato che "Blonde è dedicato a tutti i bambini abbandonati e non amati del mondo. L'intera idea che giace alla base del film è quella di dettagliare un dramma d'infanzia e poi mostrare il modo in cui quel dramma divide la vita degli adulti in due parti, quella pubblica e quella privata."

Andrew Dominik ha concluso dicendo: "Il film si concentra su come l'adulto vede il mondo attraverso la lente di quel dramma infantile, ed è una specie di storia di una persona la cui immagine razionale del mondo è sopraffatta dal suo inconscio; tutto questo utilizzando l'iconografia di Marilyn Monroe."