Blonde: Ana de Armas trasformata in Marilyn Monroe sul set, ecco le foto!

Blonde è il film Netflix dedicato alla vita di Marilyn Monroe e le foto dal set mostrano l'attrice Ana de Armas totalmente trasformata nell'icona del cinema mentre realizza a Los Angeles alcune sequenze del progetto biografico.

La star del lungometraggio intitolato Blonde, Ana de Armas, è ritratta nelle immagini con un look che ricrea quello di Marilyn con molta attenzione, anche grazie alla parrucca bionda e ai costumi che ricreano lo stile degli anni in cui Monroe è diventata una celebrità conosciuta in tutto il mondo.

Nel cast dell'atteso progetto ci saranno inoltre Adrien Brody, Bobby Cannavale e Julianne Nicholson. Completano la lista degli interpreti Jackie Caspar Phillipson, Toby Huss, Sara Paxton e David Warshofsky, insieme a Lily Fisher (General Hospital), Evan Williams (Versailles) e Xavier Samuel (Adore).

Ecco le foto scattate a Los Angeles negli ultimi giorni:

Blonde è basato sul romanzo omonimo di Joyce Carol Oates, che ha reinventato tra le pagine la storia privata della sex symbol più famosa al mondo. Il film, diretto dal regista Andrew Dominik sarà un ritratto immaginario di Marilyn Monroe, raccontata attraverso la moderna lente della cultura delle celebrità. Dopo una luminosa, ma breve carriera iniziata verso la fine degli anni '40 con diverse comparsate e piccoli ruoli, Marilyn si impose come una delle star più amate e desiderate degli anni '50. Girò film con Laurence Olivier, Billy Wilder, John Huston e fu immortalata dai più celebri fotografi, da Douglas Kirkland a Bert Stern. Una carriera sfolgorante - e una vita difficile - che si conclusero bruscamente la notte del 5 agosto 1962, con un presunto suicidio le cui circostanze non sono mai state chiarite.

Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner sono tra i produttori tramite la loro Plan B, in collaborazione con Tracey Landon e Scott Robertson.