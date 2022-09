Blonde: Adrien Brody parla della prima volta che ha visto Ana de Armas come Marilyn

Adrien Brody racconta della prima volta in cui ha visto Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe il primo giorno di riprese di Blonde.

Adrien Brody, che interpreta Arthur Miller in Blonde, ha raccontato in un'intervista per Variety cos'ha provato la prima volta che ha visto Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe.

Blonde: Ana de Armas in una scena tratta dal film

"Sono stato trasportato in un altro luogo e tempo. Ho pensato che lei davvero stesse impersonificando Marilyn: ha fornito un'interpretazione davvero sfumata ed emozionalmente presente. Sono ancora stupefatto. Era davvero impressionante" ha dichiarato.

Adrien Brody ha poi continuato, parlando dei temi del film: "Penso che la bellezza del film sia che condivide un aspetto della vita di Marilyn che probabilmente non è definito nella mente e cuore della maggior parte delle persone. Se sei davvero un fan, vorrai capire un po' di più della sua vita e delle sue realtà, e con cosa ha avuto a che fare per produrre tutto il lavoro fantastico e rappresentare l'immagine che tutti avrebbero amato".

Qui la nostra recensione di Blonde. Basato sull'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, Blonde presenta una versione reimmaginata della vita dell'iconica attrice, dalla sua infanzia traumatica all'ascesa alla fama.

Blonde uscirà su Netflix a partire dal 28 settembre.