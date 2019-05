Blinded by the Light: il trailer italiano del film ispirato alle canzoni di Bruce Springsteen

Ecco il trailer italiano di Blinded by the Light, commedia ispirata ai brani di Bruce Springsteen.

Svelato il trailer italiano di Blinded by the Light, il film di Gurinder Chadha ispirato dalla musica e dai testi di Bruce Springsteen, in uscita nelle sale italiane ad agosto 2019.

Gurinder Chadha, già autrice di Sognando Beckham, ha firmato Blinded by the Light, ispirato dalla musica e dai testi delle canzoni senza tempo di Bruce Springsteen. Il film è una gioiosa storia di coraggio, amore, speranza, famiglia e della capacità unica della musica nell'elevare lo spirito umano. Al centro della trama di Blinded by the Light troviamo Javed (Viveik Kalra), adolescente britannico di discendenza pakistana che vive nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell'epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all'intolleranza della sua città e all'inflessibilità tradizionalista di suo padre. Ma quando un suo compagno di classe gli fa conoscere la musica del "Boss", Javed scopre dei parallelismi con la sua vita da classe operaia nei potenti testi di Springsteen. Mentre Javed scopre una via d'uscita catartica ai suoi sogni repressi, comincia anche a trovare il coraggio di esprimersi con la sua voce unica.

Ispirato ad una storia vera, basata sulle fortunate memorie di Sarfraz Manzoor, Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock'N'Roll, Blinded by the Light è diretto da Gurinder Chadha da una sceneggiatura di Manzoor, Chadha e Paul Mayeda Berges. Nel cast Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron Phagura, Hayley Atwell e Dean-Charles Chapman. La storia è scandita dalla musica e dai testi poetici di Bruce Springsteen, che ha dato a Chadha la sua benedizione sin dall'inizio della creazione del film.

Blinded by the Light arriverà nelle sale italiane ad agosto 2019, distribuito da Warner Bros. Pictures. Di seguito il trailer in versione originale.