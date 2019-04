Bruce Springsteen: la canzone scritta per Harry Potter nel film Blinded by the Light

Bruce Springsteen aveva ideato una canzone per la saga di Harry Potter e ora verrà inserita nella colonna sonora di Blinded by the Light.

Bruce Springsteen aveva scritto una canzone per il film di Harry Potter e ora, a distanza di 18 anni, il brano farà parte della colonna sonora di Blinded By Light.

La composizione si intitola I'll Stand by You Always e non era stata utilizzata perché la scrittrice J.K. Rowling aveva richiesto nei suoi accordi con la produzione che non venissero utilizzate negli adattamenti dei suoi romanzi delle canzoni originali a scopo commerciale.

Il brano di Bruce Springsteen era poi stato proposto a Marc Anthony che ne aveva realizzato una sua versione, senza però inciderla ufficialmente, decidendo di non usarla nei suoi album.

Il film Blinded By the Light, adattamento del libro autobiografico Greetings from Bury Park di Sarfraz Manzoor, utilizzerà ora la canzone originale che il "Boss" aveva scritto pensando al figlio maggiore. L'artista aveva dichiarato: "Era una grandiosa ballata davvero atipica rispetto a quelle che canto. A un certo punto mi piacerebbe che venisse usata per un film per ragazzi perché era una canzone davvero adorabile".

Il film sarà diretto da Gurinder Chadha e verrà distributo da New Line/Warner Bros.

Ecco la canzone: