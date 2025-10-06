Blanca 3 torna stasera su Rai 1: ecco cosa succede nella seconda puntata

Stasera su Rai 1 in prima serata tornano le avventure di Blanca, che, nella seconda puntata della stagione 3, sarà chiamata alla resa dei conti con colei che è causa di quasi tutti i suoi traumi

Per il secondo lunedì di fila, su Rai 1, in prima serata, torna Blanca 3, la nuova stagione della fiction tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, con protagonista Maria Chiara Giannetta. Sarà un ciclo di episodi particolare, che vedrà la Ferrando alle prese con grandi sfide personali, questioni mai risolte, e l'arrivo di un nuovo cane che la sta mettendo più in crisi del dovuto.

Blanca 3: le anticipazioni della seconda puntata

Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno in una scena con Cane Tre

La squadra di Genova si trova alle prese con uno nuovo caso molto complicato: una psicologa del carcere Marassi viene trovata morta, le circostanze sono poco chiare. Inscenato come un suicidio, è ancora una volta Blanca a capire che in realtà dietro quel decesso si cela qualcosa di più, una rete di manipolazioni che incastra non solo alcuni detentuti ma, soprattutto, il personale stesso della prigione.

Per Blanca, però, il caso sarà particolarmente delicato. Non soltanto gli stravolgimenti che negli ultimi tempi hanno interessato la sua vita: a Marassi, infatti, è detenuta sua madre Nadia. Un incontro quasi a sopresa farà tornare a galla problemi mai veramente affrontati dalla Ferrando, facendo emergere verità per cui forse Blanca non era ancora pronta.

Il confronto con Nadia, infatti, sarà rabbioso, ma porterà anche una nuova consapevolezza per la nostra protagonista: per andare avanti è necessario far pace col passato.

Non c'è nulla di semplice in un momento del genere, anche la vita sentimentale è più complicata che mai. Dopo la scioccante scoperta della scorsa puntata, la protagonista non ha neppure la possibilità di metabolizzare: Domenico deve partire perchè Eva Faraldi, la persona per cui lavora, gli ha affidato una missione lontana da Genova.

Liguori, che vive con apprensione l'attrazione di Blanca per quell'uomo misterioso, non riesce a nascondere la crescente gelosia verso la detective. I suoi sentimenti diventano sempre più chiari anche agli occhi di Veronica, che non può più fingere che nulla stia accadendo tra di loro.

Il cast della terza stagione

Blanca 3: una scena della serie

Non soltanto i volti già conosciuti e amati, come quello della protagonista, Maria Chiara Giannetta, e di Giuseppe Zeno, che torna a vestire i panni di Michele Liguori, in Blanca 3 ci saranno anche diverse, interessanti new entry.

A cominciare dalla simpaticissima Ronda, la cagnolina che ha preso il posto di Fiona/Linneo, chiamata qui a interpretare Cane 3.

Ecco il cast completo: