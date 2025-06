Blanca 3, lo spoiler del primo copione svela angoscia e smarrimento dopo il finale della seconda stagione

C'è moltissima attesa per la nuova stagione di Blanca, l'apprezzata fiction di Rai 1 che ha portato sullo schermo un modo tutto nuovo di pensare il crime (e i detective). Poche ore fa Lux Vide ha rilasciato a sorpresa su Instagram le prime pagine del copione, svelando un incipit che promette un tono inedito e decisamente più cupo per la consulente di polizia non vedente interpretata da Maria Chiara Giannetta. Un assaggio che rivela uno stato d'animo fragile, vulnerabile, e che parte proprio dal trauma lasciato dal finale esplosivo della stagione precedente.

Il dolore dopo la fine: Blanca non è più la stessa

Blanca

Il secondo capitolo di Blanca si era chiuso con una serie di eventi drammatici: la morte di Sebastiano, alias Nanni (Pierpaolo Spollon), l'uomo che aveva saputo entrare nel cuore di Blanca. La scoperta che la madre, da poco ritrovata, fosse coinvolta negli attentati del Polibomber.

Infine il rapporto con Lucia (Sara Ciocca), la bambina che Blanca aveva imparato ad amare, ora a rischio per colpa del suo lavoro. A tutto questo si aggiunge il distacco da Liguori (Giuseppe Zeno), con cui il legame è rimasto sospeso, incerto.

Spoiler copione Blanca 3: Genova è viva, Blanca no

Nella prima scena della nuova stagione, da quanto si legge nelle pagine pubblicate da Lux Vide, Genova brulica di suoni, colori, vita. Al contrario di Blanca che invece cammina come un fantasma, attraversa la strada senza curarsi di nulla, ignora persino un clacson che protesta. La protagonista è assente, quasi irriconoscibile, si muove come un autom in una città in continuo movimento.

La funicolare che la porta via non è più il simbolo di una routine ormai consolidata, ma il riflesso di una donna in crisi. Le pagine del copione non lasciano spazio ai dubbi: Blanca è cambiata profondamente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Una stagione più introspettiva e oscura

Stando alle anticipazioni della produzione, Blanca 3 metterà la protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta di fronte a un periodo di grande instabilità emotiva e solitudine. Niente più punti fermi, né certezze a cui aggrapparsi: Blanca sembra decisa a chiudersi nel suo silenzio, a evitare qualsiasi slancio verso il futuro. Ma il mondo intorno a lei non si ferma e la costringerà presto a rimettersi in gioco.

Il ritorno della serie, previsto per l'autunno 2025 su Rai 1, segnerà un nuovo inizio carico di tensioni interiori, pronto a coinvolgere un pubblico sempre più affezionato e curioso di scoprire dove la condurrà questa nuova versione di sé.