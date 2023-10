Blanca 2, la recensione: nei nuovi episodi un nuovo terribile pericolo da affrontare

La nostra recensione di Blanca 2, la seconda stagione della celebre fiction in onda dal 5 ottobre 2023 su Rai 1 in prima serata.

Torna una serie che ha saputo conquistare nella precedente stagione un gran numero di spettatori: stiamo parlando di Blanca che dal 5 ottobre 2023 è su Rai 1 con una seconda stagione ricca di colpi di scena. Liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, portava su schermo le vicende dell'omonima protagonista, una giovane donna cieca che grazie alla sua incredibile capacità nel riconoscere le fonti sonore ottiene uno stage nella polizia come consulente. Blanca si dimostra estremamente brava nel suo lavoro dedicandosi anima e corpo a indagini spesso problematiche e complesse. Accanto a lei l'inseparabile cagnolina Linneo, l'amica Stella, l'adolescente Lucia e l'Ispettore Liguori, un poliziotto burbero con il quale sembra instaurarsi un rapporto che va oltre l'amicizia.

Blanca 2: una scena

I dettami classici della fiction si fondono con elementi più innovativi rendendo questa una produzione coraggiosa e interessante per la tv generalista, ma che il pubblico ha dimostrato di apprezzare specialmente per l'ottima capacità di bilanciare dramma, commedia e poliziesco. Scritta da Francesco Arlanch e diretta da Jan Maria Michelini insieme a Michele Soavi, Blanca 2 si propone di riconfermare il successo dei precedenti episodi intrecciando una storia che, in questa nostra recensione, cercheremo di raccontarvi con il nostro consueto e fermo proposito di non spoilerare elementi che potrebbero rovinarvi la visione.

Nuova vita, nuovi pericoli nella trama

Blanca 2: una scena

Dopo le traumatiche vicende che avevano concluso la prima stagione ma che avevano fatto luce sul mistero della morte di sua sorella, Blanca si trova a ripartire con la sua vita in grande stile: finalmente assunta a tempo pieno come consulte, è fiera di poter collaborare a pieno titolo con la polizia. A farne le spese, però, è la sua casa a cui ha ormai poco tempo da dedicare ed è per questo che, sotto consiglio di Lucia, assume... una donna misteriosa e senza referenze ma che per qualche motivo la convince e che da ora in poi si occuperà di mantenere pulito il suo appartamento cucinandole anche qualche pasto caldo. Tutto sembra procedere più o meno liscio, anche con l'ispettore Liguori, fino a che una nuova e tremenda minaccia non arriva a scuotere il commissariato di San Teodoro mettendo in pericolo la vita di tutti con una serie di ordigni atti a colpire i poliziotti in servizio.

Tradizione e innovazione

Blanca 2: una scena

Blanca si dimostra una riconferma sotto vari aspetti, con il suo linguaggio contemporaneo è in grado di parlare veramente a tutti. Non negando, infatti, la sua vocazione da fiction riesce nella complessa impresa di unire gli elementi più tipici di questo genere, come le situazioni da commedia, i triangoli amorosi e un pizzico di dramma, con una componente poliziesca e thriller ben dosata e pensata. Si avvicina così alla struttura delle celebri serie crime americane da network, senza in alcun modo snaturarsi ma mantenendo salda quell'identità che è perfetta per la tv generalista nostrana. Una produzione quindi ben costruita, che in questo modo ha la fondamentale caratteristica di essere trasversale, incontrando un pubblico diverso per gusti e fasce d'età.

Blanca 2: una scena

Caposaldo del progetto è ancora Maria Chiara Giannetta: la sua Blanca è sempre convincente, in equilibrio tra leggerezza e complessità. Tutta la narrazione si regge sulle sue spalle, gli altri personaggi in scena le ruotano attorno con importanza variabile ma efficacemente. Anche la regia di Jan Maria Michelini e Michele Soavi si allinea per qualità e caratterizzazione artistica a quella della precedente stagione, offrendo un prodotto impeccabile e dinamico di cui probabilmente sentiremo ancora parlare.