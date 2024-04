Deadpool & Wolverine: Taylor Swift ha confermato il suo debutto nel MCU in The Tortured Poets Department?

I fan di Taylor Swift si sono convinti che il doppio album The Tortured Poets Department abbia confermato il coinvolgimento dell'artista nel film Deadpool & Wolverine.

Da tempo si accenna alla possibilità che la star della musica appaia nel nuovo progetto del MCU, anche grazie alla sua grande amicizia con Ryan Reynolds e Blake Lively, e il regista Shawn Levy non ha mai smentito in modo deciso le ipotesi.

Il possibile easter egg nell'album

Nel nuovo album di Taylor Swift è infatti presente una canzone intitolata Clara Bow, il cui testo, secondo i fan, anticiperebbe il nuovo ruolo come attrice in Deadpool & Wolverine. La canzone di The Tortured Poets Department dichiara: " You look like Taylor Swift/In this light/We're loving it/You've got edge, she never did/The future's bright/Dazzling".

Su Twitter si sono quindi scatenate le teorie che sostengono che il brano sia un riferimento alla mutante Dazzler, personaggio che da tempo si pensa sia stato interpretato da Taylor.

Il regista Shawn Levy, nel mese di ottobre, aveva parlato della possibilità di un coinvolgimento della cantante con la parte di Dazzler sostenendo: "Se ne parla sicuramente sui social media tutti i giorni, è tutto quello che dirò. Sembra un'idea grandiosa".

Nel cast del prossimo film di Deadpool, diretto da Shawn Levy, oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

La sceneggiatura è firmata da Reynolds in collaborazione con Rhett Reese e Paul Wernick, e Zeb Wells e Shawn Levy. Il film arriverà nei cinema americani il 26 luglio, anche in formato RealD 3D, Imax, Dolby Cinema, 4DX e Cinemark XD.