Blade Runner 2099: la realizzazione della serie sequel dei film è stata posticipata

Lo sciopero degli sceneggiatori in corso a Hollywood ha portato allo stop della produzione di Blade Runner 2099, la serie ideata per Amazon.

Amazon aveva annunciato a marzo l'arrivo alla regia del pilot di Blade Runner 2099 di Jeremy Podeswa, facendo intendere che la produzione del progetto sequel stava per entrare nel vivo, situazione ora però frenata dallo sciopero degli sceneggiatori.

Il lavoro previsto nella città di Belfast è stato infatti posticipato a una data da destinarsi, situazione che potrebbe avere un impatto sull'economia locale.

L'annuncio dello slittamento

Un comunicato ufficiale dell'organizzazione che si occupa dei progetti cinematografici e televisivi nell'area ha infatti svelato lo stop alla produzione della serie dichiarando: "La Northern Ireland Screen è estremamente delusa che non si proceda con la produzione di Blade Runner 2099 a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso. Si è lavorato alla preparazione del progetto per molti mesi. Lo sciopero ha interrotto la produzione in tutto il mondo e speriamo si raggiunga presto un accordo equo in modo che la troupe possa tornare al lavoro.

L'organizzazione sta quindi cercando di aiutare le persone che avrebbero dovuto lavorare sul set e dietro le quinte per poter trovare altri impegni professionali e non subire conseguenze dal punto di vista economico e professionale.

Sciopero degli sceneggiatori: cosa sta succedendo e quali serie tv potrebbero subire ritardi

Jeremy Podeswa sarà regista del pilot e avrà l'incarico di produttore esecutivo del progetto che verrà realizzato da Alcon Entertainment e Scott Free Productions.

Lo sviluppo dela miniserie Blade Runner 2099 era iniziato nel novembre 2021 e, come suggerisce il titolo, la storia sarà ambientata 50 anni dopo gli eventi raccontati nel sequel diretto da Denis Villeneuve.

Blade Runner 2049: 5 motivi per sperare in un degno erede del cult di Ridley Scott

Il film Blade Runner 2049 aveva come star Harrison Ford e Ryan Gosling, che non dovrebbero essere coinvolti in nessun modo con lo show.

Alcon Entertainment ha ottenuto i diritti del franchise di Blade Runner nel 2011, producendo il sequel affidato a Villeneuve e la serie animata Black Lotus.

Silka Luisa sarà showrunner della serie e tra i produttori ci sarà anche Ridley Scott tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green e Andrew Kosove e Broderick Johson.