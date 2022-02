Blade Runner 2099: Amazon ordina lo sviluppo della serie sequel dei film della saga

Amazon Studios ha annunciato che è in fase di sviluppo una serie live-action intitolata Blade Runner 2099, sequel dei film della saga sci-fi.

Nel team della produzione ci sarà anche Ridley Scott, regista del film cult arrivato nelle sale cinematografiche nel 1982.

Il nuovo progetto si intitola Blade Runner 2099 e, come rende chiaro il titolo, la storia sarà ambientata dopo quella mostrata in Blade Runner 2049, il film con star Ryan Gosling e Harrison Ford.

Silka Luisa, showrunner di Shining Girls, si sta occupando della sceneggiatura dello show che verrà prodotto grazie alla collaborazione tra Scott Free Productions, Alcon Entertainment e Amazon Studios.

I reponsabili della piattaforma di streaming sembra siano intenzionati a dare presto il via libera alla produzione e si stanno attualmente cercando gli sceneggiatori da coinvolgere. Ridley Scott, inoltre, potrebbe dirigere alcuni episodi.

Il film originale era tratto dal romanzo di Philip K. Dick e aveva portato sul grande schermo una versione distopica di Los Angeles in cui la Tyrell Corporation realizza dei replicanti dalle fattezze umane per farli lavorare nelle colonie spaziali. Un gruppo di modelli tecnologicamente avanzati riesce però a fuggire sulla Terra e un poliziotto deve dargli la caccia. Il sequel, ambientato nel 2049, mostrava invece un blade runner, interpretato da Ryan Gosling, che scopre un segreto che potenzialmente potrebbe cambiare per sempre la società. Il sequel diretto da Denis Villenueve poteva contare anche sul ritorno nel cast di Harrison Ford ed Edward James Olmos.