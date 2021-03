Blade Runner 2049: il film con Ryan Gosling, Ana de Armas ed Harrison Ford stasera in TV su Rai4

Va in onda stasera su Rai4 alle 21:20 Blade Runner 2049, diretto nel 2017 da Denis Villeneuve, sequel del celebre Blade Runner di Ridley Scott.

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), dalle 21:20, si torna nella cupa Los Angeles del futuro con Blade Runner 2049, il sequel, arrivato a più di 30 anni di distanza, del cult fantascientifico girato da Ridley Scott nel 1982.

Prosegue dunque la programmazione della rete dedicata a Obiettivo Mondo, iniziativa pensata per promuovere la sensibilizzazione ai 17 punti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo della sostenibilità ambientale. E grazie al film di Denis Villeneuve protagonista della serata sarà il punto 11 dell'agenda 2030: "città e comunità sostenibili", ovvero come rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

Blade Runner 2049: una scena con Sylvia Hoeks

30 anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo Blade Runner, l'agente K della LAPD (Ryan Gosling), dissotterra un segreto a lungo nascosto che potrebbe far precipitare quel che resta della società nel caos. La scoperta di K lo induce a cercare di rintracciare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex Blade Runner della LAPD che è scomparso da molti anni.

Tratto da una storia di Hampton Fancher e con la sceneggiatura dello stesso Hampton Fancher, già al lavoro per lo storico Blade Runner, Blade Runner 2049 ha visto tra i produttori esecutivi anche Ridley Scott, regista dell'originale.

Blade Runner 2049: Ridley Scott e Harrison Ford sul set

A dirigere questo sequel fantascientifico c'è Denis Villeneuve. Protagonisti assoluti del film sono Ryan Gosling, nei panni di K, e Harrison Ford che ritorna nel ruolo di Rick Deckard. Nel cast anche Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista e il premio Oscar Jared Leto.

La serata di Rai4 continua con Vita dallo spazio: I buchi neri, in prima visione assoluta, prima puntata di un dittico di documentari incentrati sulle scoperte scientifiche che guardano oltre i confini terrestri, per indagare se e dove è possibile trovare altre forme di vita nello spazio.