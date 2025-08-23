Blade Runner 2099, annunciata la data di uscita dopo l’incertezza degli ultimi aggiornamenti

I fan di Blade Runner 2099 possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Prime Video ha confermato la finestra di uscita della tanto attesa miniserie. Dopo un periodo di incertezze, dovute in parte agli scioperi di Hollywood del 2023, la produzione ha fornito aggiornamenti chiari sul debutto. La serie, che vede Michelle Yeoh nel ruolo principale, entrerà ufficialmente in fase di post-produzione avanzata e sarà disponibile sulla piattaforma nel 2026.

Prime Video svela finalmente la data di lancio di Blade Runner 2099

Secondo Deadline, la conferma ufficiale è arrivata tramite Laura Lancaster, responsabile dello sviluppo TV e delle coproduzioni per Amazon MGM Studios negli Stati Uniti. La serie, approvata nel settembre 2022, ha subito diverse battute d'arresto, ma ora il team di produzione rassicura i fan che l'attesa sarà breve. Il produttore esecutivo David Zucker aveva precedentemente dichiarato che la data esatta era incerta, ma l'annuncio di Prime Video segna un punto fermo nel calendario dei fan della saga.

Blade Runner 2049: Ryan Gosling in un momento del film

I dettagli sulla trama rimangono top secret, ma si sa che Yeoh interpreterà Olwen, una replicante in fin di vita. Accanto a lei ci saranno Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Tom Burke, Maurizio Lombardi e Daniel Rigby. Ambientata nell'universo creato dal romanzo di Philip K. Dick Gli androidi sognano pecore elettriche?, la miniserie promette di continuare la saga cyberpunk iniziata nel 1982, collegandosi sia a Blade Runner che a Blade Runner 2049.

L'eredità di Blade Runner tra cult e innovazione cinematografica

Il primo Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è diventato un classico di culto nonostante il risultato deludente al botteghino. La sua distopia futuristica e la rappresentazione dei replicanti hanno influenzato generazioni di registi e sceneggiatori. Con Blade Runner 2049, Denis Villeneuve ha proseguito la narrazione, con Ryan Gosling protagonista e Harrison Ford a riprendere il suo iconico ruolo. Nonostante le ottime recensioni, il sequel non ha raggiunto il pareggio al botteghino, ma ha consolidato l'importanza della saga nel panorama cinematografico contemporaneo.

Blade Runner 2049: un'immagine di Ryan Gosling

Con il debutto previsto nel 2026 su Prime Video, Blade Runner 2099 si prepara a chiudere un ciclo iniziato oltre 40 anni fa. La miniserie rappresenta un'occasione unica per i fan di esplorare nuove vicende nel mondo dei replicanti, offrendo al tempo stesso un ritorno alle atmosfere cyberpunk che hanno reso celebre il franchise. L'attesa, finalmente, sta per volgere al termine.