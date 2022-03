Blade: l'eroe di Mahershala Ali farà il suo debutto nel Marvel Universe prima del previsto?

Nuovi rumor darebbe per imminente il debutto del Blade di Mahershala Ali nel Marvel Universe in anticipo rispetto all'uscita del cinecomic dedicato al personaggio: ecco dove potremmo vederlo.

I fan di Blade sanno che per ritrovare l'eroe sul grande schermo nell'incarnazione di Mahershala Ali dovranno attendere almeno fino al 2023. Ma secondo una nuova anticipazione Blade potrebbe fare il suo debutto prima del previsto.

Il canto del cigno: Mahershala Ali in un primo piano

Secondo un recente report pubblicato su The Cosmic Circus, Blade potrebbe comparire nello speciale di Halloween Werewolf by Night, che la Marvel ha pianificato per Disney+.

Come anticipato, lo speciale introdurrà il concetto di lupi mannari nel Marvel Cinematic Universe immergendo i fan Marvel nell'atmosfera di Halloween. Secondo il nuovo report, Mahershala Ali incarnando la nuova versione di Blade dopo la sua apparizione solo vocale in Eternals.

Al momento, la ragione dell'apparizione di Blade nello speciale in arrivo non è affatto chiara anche se, data la sua attività di cacciatore di vampiri, probabilmente non sarà di buon auspicio per alcuni lupi mannari che potrebbero dargli la caccia.

Blade: Mahershala Ali parla del cameo in Eternals "Odio il suono della mia voce"

Werewolf by Night è un nome usato da due diversi personaggi Marvel. Il primo, creato da Gerry Conway, Mike Ploog, Roy Thomas e Jeanie Thomas, è Jack Russell, discendente dei Licantropi, creature semiumane mutaforma capaci di trasformarsi a proprio piacimento, anche senza una luna piena. Il secondo è Jake Gomez, un nativo americano la cui tribù è stata maledetta con la licantropia. Il personaggio di Gomez è stato creato da Taboo, Benjamin Jackendoff e Scot Eaton. Non è chiaro se entrambi i personaggi saranno presenti o meno nello speciale in arrivo che vderà tra gli interpreti Gael García Bernal e Laura Donnelly.